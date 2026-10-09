Μεγάλη ποσότητα αντικειμένων, όπλων και ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή άνδρα, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Άμφισσας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λαμίας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και αστυνομικών της Άμφισσας – Δελφών.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην κατοχή του συλληφθέντος, σε δύο κατοικίες και στα οχήματα που χρησιμοποιούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων ναρκωτικές ουσίες, όπλα, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα ευρήματα περιλαμβάνουν:

Ναρκωτικές ουσίες και εξοπλισμός: 425,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες. 201 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς ιατρική συνταγή. 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης. Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρεις τρίφτες κάνναβης. Πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων για τη συσκευασία ναρκωτικών.



Όπλα και αιχμηρά αντικείμενα: Τρία κυνηγετικά όπλα και δύο αεροβόλα τυφέκια. 104 κυνηγετικά φυσίγγια και 18 προωθητικά φυσίγγια. 36 μαχαίρια και δύο σπαθιά. Ένα ξύλινο ρόπαλο και ένα πτυσσόμενο γκλοπ.



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λοιπά ευρήματα: 29 κινητά τηλέφωνα. Ανιχνευτής μετάλλων. Δύο φορητοί πομποδέκτες με δυνατότητα λήψης αστυνομικών συχνοτήτων. Διόπτρα όπλου και χειροπέδες. Τέσσερις κροτίδες και άλλα αντικείμενα.



Παράλληλα, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.493 ευρώ.

Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, ενός ΙΧ φορτηγού, μίας μοτοσικλέτας και ενός μοτοποδηλάτου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εντοπισμός κάμερας ασφαλείας, μέσω της οποίας, όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, επιτηρούνταν ο εξωτερικός δημόσιος χώρος έξω από μία από τις κατοικίες.

Η δικογραφία και η συνέχεια της υπόθεσης

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν:

Τα ναρκωτικά.

Τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Τη λειτουργία ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου.

Την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.