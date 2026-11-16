Εικόνες που προκαλούν οργή και θλίψη έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Κοιμητήριο της Άμφισσας, αποτυπώνοντας μία πραγματικότητα που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα που έστειλαν αναγνώστες στο Zougla.gr, αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα μιας πρωτοφανούς εγκατάλειψης, η οποία ξεπερνά κάθε όριο ανοχής.

Η κατάσταση στο εσωτερικό του οστεοφυλακίου προκαλεί σοκ, καθώς τα κουτιά με τα οστά των εκλιπόντων βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας άμορφους σωρούς μέσα σε ένα απόλυτο χάος.

«Η στοιχειώδης ταξινόμηση είναι ανύπαρκτη» αναφέρουν χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατο για τους συγγενείς να εντοπίσουν τα λείψανα των δικών τους ανθρώπων.

Ο χώρος, που θα έπρεπε να αποπνέει σεβασμό και γαλήνη, θυμίζει πλέον μια ακατάστατη αποθήκη, ενώ την ίδια στιγμή οι υποδομές καταρρέουν κυριολεκτικά πάνω από τα λείψανα.

Η σκεπή του κτηρίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αφήνοντας το οστεοφυλάκιο πλήρως εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, με τη βροχή, τον αέρα και την υγρασία να διαβρώνουν ημέρα με την ημέρα τον χώρο, επιτείνοντας τη μακάβρια εικόνα της φθοράς.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν σταματά στην αποκαρδιωτική εικόνα, αλλά φαίνεται να δημιουργεί ένα τεράστιο αδιέξοδο για την τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είναι πολύ δύσκολο πλέον να προχωρήσουν στη διαδικασία της εκταφής των νεκρών τους, εξαιτίας της απόλυτης έλλειψης χώρου. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που οι πολίτες πληρώνουν ένα σεβαστό ποσό κάθε χρόνο.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, είναι δύσκολο πια να βρεθεί χώρος για να τοποθετηθούν νέα οστά. Αλλά και εάν γίνει εκταφή, που θα τοποθετηθούν μέσα σε όλο αυτό το χάος ;

Επίσης στον χώρο, όπως αναφέρουν κάτοικοι, μπορεί να μπει όποιος θέλει, ακόμα και για να κλέψει οστά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Μπροστά σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες καταστρατήγησης κάθε έννοιας σεβασμού, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα προς κάθε εμπλεκόμενο.

Η τοπική κοινωνία απαιτεί να μάθει ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το χάος και την τριτοκοσμική εικόνα του οστεοφυλακίου, και γιατί επιτρέπεται να σαπίζουν τα κουτιά με τα οστά κάτω από μια διαλυμένη σκεπή, έρμαια των καιρικών συνθηκών και αφύλαχτα;

Οι αρμόδιοι οφείλουν να απαντήσουν ξεκάθαρα ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση του χώρου και αν υπάρχει τελικά η παραμικρή πρόθεση να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές, ώστε να αποδοθεί ξανά η στοιχειώδης αξιοπρέπεια στους κεκοιμημένους.