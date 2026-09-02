Συναγερμός έχει σημάνει στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τον εντοπισμό ενός 67χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, ενώ έκανε σερφ στην Αμμουδάρα.

Ο 67χρονος, ο οποίος περιγράφεται ως ιδιαίτερα έμπειρος στο windsurfing με πολυετή εμπειρία στη θάλασσα, μπήκε στο νερό με τη σανίδα του, κατευθυνόμενος προς τη νήσο Ντία. Η παρατεταμένη απουσία του κινητοποίησε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε τις Αρχές.

Το κρίσιμο εύρημα στη Ντία

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν αρχικά το αυτοκίνητο και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου στην παραλία της Αμμουδάρας, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και περισυνελέγη η σανίδα του windsurfing στη θαλάσσια περιοχή της Ντίας. Το συγκεκριμένο εύρημα προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς η σανίδα αποτελεί το βασικότερο μέσο ασφάλειας για έναν αθλητή, το οποίο κατά κανόνα δεν εγκαταλείπεται.

Τι κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης

Κομβικό στοιχείο για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων του 67χρονου αποτελεί το υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που μετέδωσε η ΚΡΗΤΗ TV. Στο βίντεο ο άνδρας φαίνεται να κατευθύνεται προς τη θάλασσα φορώντας μια κόκκινη μπλούζα, την οποία έβγαλε πριν μπει στο νερό χωρίς ειδική στολή. Το γεγονός ότι δε φορούσε το κόκκινο ρούχο, εξετάζεται με προσοχή, καθώς το έντονο χρώμα θα διευκόλυνε σημαντικά τον οπτικό εντοπισμό του από απόσταση.

Έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δε θεωρούνταν απαγορευτικές για έναν έμπειρο αθλητή, η εξαφάνισή του παραμένει ανεξήγητη.

Σκάφη του Λιμενικού Σώματος επιχειρούσαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Οι έρευνες σαρώνουν ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο από την Αμμουδάρα έως τη Ντία, με τους συγγενείς του 67χρονου να βρίσκονται στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου παρακολουθώντας με αγωνία κάθε εξέλιξη.

Πηγή: neakriti