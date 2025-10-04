Με πανό περίμεναν κάτοικοι τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς, έξω απο το Δημαρχείο Αμοργού, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί το Σαββατοκύριακο (4 & 5/10).

Του επεσήμαναν μάλιστα την ιατρική απουσία του κράτους στο νησί, ζητώντας του να παρέμβει προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες όσον αφορά τη διαδικασία διακομιδής των ασθενών.

Η ιστοσελίδα amorgoslive.blogspot.com φιλοξενεί ανάρτηση της κ Ελευθερίας Ψυχογιού, η οποία μετέφερε τα αιτήματα των νησιωτών προς τον πρωθυπουργό:

«Έξω από το Δημαρχείο Αμοργού την ώρα που έφτασε ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί…. #Amorgos

Τα είπαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, του τα είπα και απ’ έξω…

Υ Γ. Το βίντεο είναι όταν φεύγει από το Δημαρχείο. Όταν ερχόταν είχε περισσότερο κόσμο».

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο: