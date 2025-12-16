Ο μοναδικός αγρότης της Αμοργού που διαθέτει τρακτέρ έκανε το δικό του μπλόκο.

Έδειξε έτσι έμπρακτα την υποστήριξή του στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών.

Ειδικότερα, ο αγρότης τοποθέτησε το τρακτέρ του σε δρόμο της Αιγιάλης, βάζοντας και κώνους, στήνοντας το πρώτο μπλόκο στο νησί.

Με το τρακτέρ του να γίνεται σύμβολο αγώνα, ο αγρότης κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: Cycladeslive