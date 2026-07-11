«Αν δεν θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω», με αυτή τη φράση απείλησε 25χρονος μια γυναίκα στη Ρόδο.

Η 38χρονη με καταγωγή από την Αλβανία πέρασε το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου και υπέβαλε έγκληση σε βάρος 25χρονου από το Πακιστάν το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Στην καταγγελία της, αναφέρει πως την απείλησε με τον πιο ωμό τρόπο για την ζωή της, ενώ παράλληλα την εκβίασε πως θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες της.

Ειδικότερα, την περασμένη εβδομάδα, ο 25χρονος της τόνισε ότι θα αναρτήσει στο διαδίκτυο τις προσωπικές της στιγμές και ότι στη συνέχεια θα τις στείλει σε πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η ψυχολογική βία που υπέστη η 38χρονη ήταν υπέρμετρη.

Σύμφωνα με όσα η ίδια υποστηρίζει, ο νεαρός άνδρας την εκφόβισε, τονίζοντας της πως «όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω».

Σημειώνεται πως ο καταγγελλόμενος κρατείται σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών» (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) και η 38χρονη του είχε πει ουκ ολίγες φορές ότι δεν επιθυμεί να συνάψει σχέση μαζί του.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση του καταγγελλόμενου.

Αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία, τα οποία μετέφερε στους άνδρες της αστυνομίας η 38χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών της και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι αναλογούσες ευθύνες.

Πηγή: Dimokratiki