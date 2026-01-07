Στους δημοσιογράφους μίλησε η μητέρα του 15χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη και δηλώνοντας ότι θα ήθελε να δικαστεί η ίδια αντί για το παιδί της.

Εξερχόμενη από τα Δικαστήρια Σερρών σήμερα (07/01/2026), η μητέρα αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό βίας, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 17χρονου. Όπως είπε, είχε επικοινωνήσει με τον ανήλικο γιο της μετά το περιστατικό, χωρίς όμως να γνωρίζει την πραγματική έκταση του ξυλοδαρμού ούτε ότι το θύμα είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η ίδια δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Ζητώ συγγνώμη, αν και γνωρίζω ότι είναι ελάχιστο για τους γονείς του παιδιού. Αν φταίει ο γιος μου, ας πληρώσει και ας φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καταλαβαίνω τον θυμό τους και τον δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλώς συγγνώμη.

Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως έπρεπε να είχα θέσει περισσότερα όρια. Μου είπε ότι τσακώθηκε, αλλά δεν γνώριζα πόσο σοβαρά ήταν τα χτυπήματα. Μου ανέφερε μόνο μία-δύο μπουνιές.

Όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Ο άλλος του είπε: “άμα χωρίσεις με τον…, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι ξέσπασε όλη η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί είχε υποστεί τόσο σοβαρές κακώσεις. Το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο αδερφός του 15χρονου δράστη είχε ιδιαίτερα προκλητική και επιθετική στάση απέναντι στους δημοσιογράφους. Μόλις αντιλήφθηκε τις κάμερες έξω από τα δικαστήρια, απαίτησε να σταματήσουν τα γυρίσματα λέγοντας: «Έλα όπως είστε, κατεβάστε τις κάμερες».

Όταν του ζητήθηκε να κάνει κάποια δήλωση, αντέδρασε έντονα, απομακρυνόμενος γρήγορα μαζί με τη μητέρα του από το χώρο των Δικαστηρίων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 17χρονο

Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του καταγράφονται στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να δέχθηκε από συνομήλικό του, ηλικίας 16 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστών, στη σορό του ανήλικου εντοπίστηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων. Τα πορίσματα της νεκροψίας – νεκροτομής πρόκειται να ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος δράστης, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο με τον αγκώνα στο κεφάλι, έπειτα από διαπληκτισμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχετιζόταν με μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της 47χρονης μητέρας του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η ίδια, σε δηλώσεις που έκανε από τον χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το τραγικό περιστατικό και απηύθυνε συγγνώμη προς την οικογένεια του θύματος. «Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Ζητώ συγγνώμη, αν και γνωρίζω ότι είναι ελάχιστο μπροστά στον πόνο των γονιών. Αν ο γιος μου φέρει ευθύνη, θα πληρώσει και θα οδηγηθεί στη φυλακή», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Παρέμβαση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του για την υπόθεση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και έφερε στο φως παλαιότερα στοιχεία που αφορούν τον 16χρονο κατηγορούμενο. Όπως επισημαίνεται, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε δεχθεί αναφορά για δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία φέρονταν να διαβιούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ουσιαστικά χωρίς γονική φροντίδα, καθώς ο πατέρας τους εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναφορά αξιολογήθηκε άμεσα και διαβιβάστηκε με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Όπως τονίζεται, το μικρότερο από τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι ο ανήλικος που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ