«Αν υπήρχε ένας άνθρωπος πάνω από την πισίνα, τώρα δεν θα έκλαιγα το παιδί μου». Με αυτά τα λόγια, ο πατέρας του 4χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του σε beach bar στην Πούντα της Πάρου, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του, καταγγέλλοντας παράλληλα πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας στο σημείο.

Ο πατέρας του μικρού αγοριού, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ξέσπασε για τις ελλείψεις της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι στον χώρο δεν υπήρχε ούτε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, ούτε απινιδωτής ή οργανωμένο φαρμακείο.

Όπως ανέφερε, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης -ο οποίος εμφανίζεται δηλωμένος ως ναυαγοσώστης- ασχολούνταν εκείνη την ώρα με τη διευθέτηση των τραπεζιών.

«Δεν ήταν δουλειά του μπάρμαν να βουτήξει για να βγάλει το παιδί. Η πισίνα, με βάθος έως και δύο μέτρα, ήταν εντελώς απροστάτευτη. Αν υπήρχε ναυαγοσώστης, το παιδί μου θα ζούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως έχει ήδη κινηθεί νομικά.

«Τον έχασα για ένα δευτερόλεπτο»

Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό το μεσημέρι του Σαββάτου (περίπου στις 15:10), ο πατέρας ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχαν αναφέρει αρχικές πληροφορίες, αλλά στον χώρο του φαγητού, σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την πισίνα.

«Κουβέντιαζα και για ένα δευτερόλεπτο έφυγε από την προσοχή μου. Το παιδί γλίστρησε και έπεσε. Αμέσως η κόρη μου άρχισε να φωνάζει “μπαμπά, ο μικρός είναι στην πισίνα”. Έτρεξα, του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε… Το παιδί όμως δεν επανήλθε ποτέ», ανέφερε συντετριμμένος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος έχουν καταγράψει ολόκληρο το περιστατικό και επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του για την ακριβή θέση της οικογένειας.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι προσπάθειες διάσωσης

Το 4χρονο αγόρι εντοπίστηκε μέσα στο νερό από θαμώνες του καταστήματος, οι οποίοι ειδοποίησαν το προσωπικό. Ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε και ανέσυρε το παιδί, λέγοντας στη συνέχεια στον πατέρα πως το είδε την τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να προλάβει το κακό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για περισσότερα από 40 λεπτά με μαλάξεις και παροχή οξυγόνου, οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Την οδύνη της οικογένειας εξέφρασε και ο παππούς του 4χρονου, αναφέροντας πως το παιδί είχε ταξιδέψει από την Αθήνα για διακοπές: «Πονάω πιο πολύ από τους γονείς. Ήρθαν για ένα μήνα να δω τα εγγόνια μου και τώρα έφυγε ο άγγελός μας».

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση — Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη των γονέων (38 και 39 ετών) και του 59χρονου ιδιοκτήτη του beach bar, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή, μετά την απολογία του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, αφέθηκε ελεύθερος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την ανακριτική διαδικασία, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν ο δηλωμένος ναυαγοσώστης βρισκόταν στη θέση του.

Την Κυριακή, η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή, αναρτώντας μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, σημειώνοντας πως η αναστολή λειτουργίας έγινε ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του 4χρονου.