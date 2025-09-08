Με το στόμα ανοιχτό έμειναν ακόμα και οι αστυνομικοί όταν άκουγαν τις συνομιλίες στη μαφία της Κρήτης, και ειδικά όσα αφορούσαν στα στρέμματα – φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Πρωταγωνιστές σε αυτές τις συνομιλίες με τις «ιερές» μπίζνες είναι τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι, που την Τρίτη το πρωί, απολογούνται για αυτή τη δικογραφία η οποία μετρά συνολικά έξι κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι και ένας πρώην ηγούμενος.

Οι διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. , περιγράφουν εκβιασμούς, συνεννοήσεις για εκλογή νέου Μητροπολίτη, «εξυπηρετήσεις» και απειλές. Ο διάλογος που αποκαλύπτει το Ζougla.gr, ανάμεσα στα δύο αδέρφια, είναι χαρακτηριστικός των όσων συζητούνταν για το νέο Μητροπολίτη.

Α.Μ : Έλα

Α.Κ : Μπορεί να κάτσει και ο Μελχισεδέκ, ένας δικός μας άνθρωπος.

Α.Μ: Ναι

Α.Κ: Πώς είναι οι σχέσεις;

Α.Μ: Ε άριστες. Του λέω μ@##$ τι έγινε .Ρε μ@#$α μου λέει , γ@#@ τα … χαχα

Α.Κ: Ωραία

Α.Μ : Ναι άστο εκεί είναι. Αν του λέω πήδα…πηδάει αυτός ξέρεις. Φαντάσου όταν τον χειροτονούσαν αυτό ναι ναι …και του φορούσαν τη στολή, είχα πάει εγώ εκεί.

Α.Κ:Α ωραία!

Α.Μ: Ε, τέλος πάντων, θα δούμε ποιος θα πάει, θα δείξει. Τώρα πρέπει να … η Κρήτη να αποφασίσει.

Α.Κ: Η Κρήτη ε;

Α.Μ: Ναι, ποιος θα πάει …

Α.Κ: Βέβαια αυτό δεν είναι καλό για την εκκλησία, γιατί θα πουλήσει ο ίδιος την εκκλησία.

Α.Μ: Ναι

«Εδώ είναι διεφθαρμένοι»

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας τα δύο αδέρφια μιλούν και για δεύτερο κληρικό και τη βεβαίωση που έχουν από τον Αρχιμανδρίτη ότι τα επίμαχα στρέμματα δεν ανήκουν στη Μονή.

Α.Κ: Άκου, άκου Και ο Ν… (σ.σ. κληρικός ) άμα βγει μη το δώσεις. Γιατί μετά θα ξανακάνει σκάνδαλο.

Α.Μ: O Ν.. δεν ξέρουμε αν βγει ή δεν βγει, αλλά είναι δικός μου, σου λέω. Τέλος! Ο Ν… είναι δικός μου, τέλος! Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου… πώς να στο πω.

Α.Κ: Ναι ρε φίλε, αλλά εδώ είναι διεφθαρμένοι … θέλαν την περιουσία μου.

Τα επίμαχα στρέμματα πουλήθηκαν αρχικά σε Ισραηλινούς, και στη συνέχεια σε Γερμανούς. Το χαρτί που είχαν στα χέρια τους από τον Αρχιμανδρίτη ότι δεν είναι περιουσία της Ιεράς Μονής, είναι και αυτό που θα δώσουν αύριο στην ανάκριση. Μάλιστα σε διάλογο αναφέρουν :

«Οτιδήποτε και να γίνει, εμείς έχοντας αυτό το χαρτί, είμαστε κατοχυρωμένοι εκατό χιλιάδες τα εκατό. Και μην ξεχνάς τώρα ότι, πρόσεξε, έχουν γίνει δύο και τρεις αγοραπωλησίες. Τα πουλήσανε εκεί σε κάτι Γερμανούς οι Εβραίοι …»