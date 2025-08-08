Μετά από πολύωρες καθυστερήσεις και την μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν χιλιάδες επιβάτες ξεκίνησαν να αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά.

Λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόπλου, που ίσχυε από το πρωί, στις 16.00 το μεσημέρι αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά πλοίο με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων και συγκεκριμένα για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.

Άλλα δρομολόγια προς άλλους προορισμούς θα πραγματοποιηθούν με καθυστέρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου όπως αυτό προς Ψαρά, Οινούσσες, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Καβάλα.

Παράλληλα πολλοί ήταν οι επιβάτες που περίμεναν στα λιμάνια για να επιβιβαστούν καταγγέλλοντας ότι δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση για τις καθυστερήσεις.

Αυτός είναι ο λόγος που το Λιμενικό έδωσε στην δημοσιότητα λίστα με τα δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν, τροποποιήθηκαν ή θα γίνουν αργότερα.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα δρομολόγια

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να ενημερώνονται για το αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιό τους.