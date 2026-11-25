Σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», μέσα από δύο κεντρικούς άξονες που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας: τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμού Ενεργού Εφεδρείας 150.000 ατόμων και την ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θεσμοθετείται να συμμετέχει κατά τουλάχιστον 25% σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η νέα Ενεργός Εφεδρεία των 150.000 ατόμων και τα τρία Κέντρα Μετεκπαίδευσης

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας κατά την έναρξη των εργασιών της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, απέναντι στο 1 προς 10 η ελληνική κοινωνία αντιτάσσει την Ενεργό Εφεδρεία, ως τον διαχρονικό δεσμό υπεράσπισης της πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από τον ένοπλο Έλληνα πολίτη.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο θα γίνει σταδιακά, σε διαδοχικές φάσεις (πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάση), με στόχο τη συγκρότηση μιας οργανωμένης και επιχειρησιακά διαθέσιμης δύναμης 150.000 Ενεργών Εφέδρων:

Υποδομές μετεκπαίδευσης: Ήδη έχουν ανακαινιστεί δύο Κέντρα Εφεδρείας στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία τρίτου Κέντρου στην Κρήτη, με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης περιλαμβάνει εξοικείωση με νέα οπλικά συστήματα, χειρισμό και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας, πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης (TCCC), ευρεία χρήση εξομοιωτών και ασκήσεις μικρών κλιμακίων.

Εθελοντική Ενεργός Εφεδρεία και μόνιμη σύνδεση: Θεσμοθετείται η εθελοντική συμμετοχή πολιτών που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ επιδιώκεται η μόνιμη παρουσία των εφέδρων στις ενεργές μονάδες, σε δράσεις Σχηματισμών, εθνικές επετείους και εκδηλώσεις.

Έφεδροι αξιωματικοί: Προβλέπεται η διοργάνωση Σχολείου Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων στη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς, ειδική εκπαίδευση επιτελών και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Ψηφιακή επιστράτευση μέσω Gov.gr: Η αποστολή επιστρατευτικών εγγράφων πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr και της Θυρίδας Πολίτη (με απαραίτητη την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – ΕΜΕπ), αντικαθιστώντας τη φυσική επίδοση μέσω αστυνομικού.

Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας, συμμετοχή 25% και έμφαση στα ελληνικά drones

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στο υπουργικό συμβούλιο ο Νίκος Δένδιας προβλέπεται η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατική δομή ενός υφυπουργείου, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξη των εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων και τη διασύνδεσή τους με το εξωτερικό.

Βασικό σημείο του σχεδίου είναι η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας κατά τουλάχιστον 25% σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον πραγματικό στόχο να τοποθετείται υψηλότερα, στο 28% με 30%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καινοτομία, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.) και την παραγωγή ελληνικών drones όλων των τύπων, καθώς και συστημάτων αντιμετώπισής τους, με τη μικρότερη δυνατή ή και μηδενική εξάρτηση από το εξωτερικό, καλύπτοντας όχι μόνο τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και κρίσιμων υποδομών, όπως πολιτικά αεροδρόμια, λιμάνια και εγκαταστάσεις νερού και ενέργειας.

Ενίσχυση του ΕΛΚΑΚ και απλούστευση των διαγωνιστικών διαδικασιών

Το νομοσχέδιο ενισχύει το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ώστε να λειτουργήσει στα πρότυπα αντίστοιχων φορέων σε Ισραήλ, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και να απεμπλακεί από τη γραφειοκρατία.

Επιπλέον, επιχειρείται η απλούστευση χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες μέχρι σήμερα οδηγούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε διακρατικές συμφωνίες (G to G) που κυρώνονταν από τη Βουλή, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση εργολαβιών και να επιταχύνονται έργα υποστήριξης οπλικών συστημάτων ή δημιουργίας υποδομών χωρίς τριβές με το ενωσιακό δίκαιο.

Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης των στελεχών.