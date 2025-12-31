Ένα αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από την Τζέντα με προορισμό τη Βουδαπέστη, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο χθες (30/12)το βράδυ. Αιτία, ήταν η αδιαθεσία μιας 31χρονης επιβάτη από τη Βοσνία. Ο πιλότος ζήτησε άδεια προσγείωσης και το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Η επιβάτης, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το αεροπλάνο συνέχισε το δρομολόγιό του προς τη Βουδαπέστη, περίπου μία ώρα μετά την προσγείωση.