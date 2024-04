Aεροσκάφος τύπου Boeing 737 έκανε αναγκαστική προσγείωση στις 15:41 το μεσημέρι της Τετάρτης (24/4) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μπήκαν πουλιά στους κινητήρες του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για αεροσκάφος της εταιρείας Transavia το οποίο εκτελούσε την πτήση TO3521 από Αθήνα με προορισμό το Παρίσι.

Το αεροσκάφος αναχώρησε στις 15.20 από το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε κατά τα πρώτα λεπτά που βρέθηκε στον αέρα αναγκάστηκε να επιστρέψει σε αυτό.

#TO3521 from Athens (ATH) to Paris (ORY) is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason currently unknown. https://t.co/gumChdkCxf

More info on 'squawking 7700' here. https://t.co/CRoOOMhDKB pic.twitter.com/qoA4TDIb9G

— Flightradar24 (@flightradar24) April 24, 2024