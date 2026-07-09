Αναγκαστική προσγείωση έκανε F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Το μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης που βρίσκεται στον Άραξο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού, λόγω ένδειξης για φωτιά.

Ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης και εκτοξεύθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου και είναι καλά στην υγεία του.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς:

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που εργαζόμενος του αεροδρομίου προσπαθεί να απομακρύνει τον χειριστή του αεροσκάφους, ενώ αυτός φαίνεται να αντιστέκεται.

Ωστόσο, στον διάδρομο που έπεσε το αεροσκάφος, προκλήθηκε πυρκαγιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική και αυτή την ώρα επιχειρεί στο σημείο. Σημειώνεται πως όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου ματαιώθηκαν.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του».