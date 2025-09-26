Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα Παρασκευή σε πτήση που βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κρήτης, εξαιτίας ασθένειας ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα στο αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγυπτος – Μάντσεστερ. Ένας Βρετανός επιβάτης, που ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του, ένιωσε ξαφνικά μία έντονη αδιαθεσία.

Ενημερώθηκε ο πιλότος ο οποίος με τη σειρά του – αντιλαμβανόμενος πως ο Βρετανός δεν ήταν καλά στην υγεία του – ζήτησε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ηρακλείου να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση εξηγώντας τον λόγο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο αεροδρόμιο ενώ δόθηκε στον πιλότο το… πράσινο φως για την προσγείωση.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε οι διασώστες παρέλαβαν τον Βρετανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.