Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, μετά από το νέο περιστατικό με αεροπλάνο που έπιασε φωτιά η τουρμπίνα του, κατά την διάρκεια της απογείωσής του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Κέρκυρας, κατά την απογείωσή του ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Smartwings 737 boing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να καταναλωθούν τα καύσιμά του.

Τελικά, αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις πέντε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08).

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για δεύτερο ανάλογο περιστατικό που σημειώνεται στην Κέρκυρα μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 16 Αυγούστου ο ένας από τους δύο κινητήρες αεροσκάφους πτήσης, με προορισμό το Ντίσελντορφ, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγη ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές πανικού οι 250 επιβάτες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα.

Πηγές: corfutvnews & kerkyrasimera.gr