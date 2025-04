Aναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε την Παρασκευή το μεσημέρι, 11 Απριλίου, αεροσκάφος Boeing 777 της United Airlines λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε επιβάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από τις ΗΠΑ προς το Ντουμπάι ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι ένας επιβάτης έπαθε ανακοπή.

Δόθηκε άδεια για εκτροπή της πτήσης προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν νότια της Κρήτης.

Λίγη ώρα αργότερα γύρω στις 15:00, προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές και το ΕΚΑΒ.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH

— Flightradar24 (@flightradar24) April 11, 2025