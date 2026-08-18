Επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου «Bell 206» εστάλη την Τρίτη (18/8), με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα «Bell 206» εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

– Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

– Λειτουργικό έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου

Ένα νέο βίντεο, με τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Μετά τη συντριβή, στο σημείο ξέσπασε φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν στην περιοχή.

Ο πιλότος είχε ενημερώσει για την προσγείωση 15 λεπτά πριν τη συντριβή – Ενδείξεις βλάβης στον ουραίο έλικα

Ένα τέταρτο πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο.

Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το ελικόπτερο να κάνει πλαγιολίσθηση αριστερά και στη συνέχεια περιστροφή δεξιά, πριν συντριβεί στο έδαφος.

«Στο βίντεο θα δούμε μία πλαγιολίσθηση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως μία περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ουραίου πτερυγίου… πιθανώς να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη» τόνισε στο ΕΡΤnews ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος, Παντελής Φραγκούλης.

Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, όπως ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, που θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού, σύμφωνα με τον κ.Φραγκούλη.

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ακολούθησε ισχυρή έκρηξη και η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα για κατάσβεση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Το απόγευμα αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης, ώστε να συλλέξουν πρόσθετα στοιχεία για την ακριβή αιτία της τραγωδίας.