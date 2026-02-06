Σε άμεση παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ Cpt. Dr Γεώργιος Βάλλης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτκής, τον Υπουργό Ναυτιλίας κύριο Βασίλη Κικίλια, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και τους αρμόδιους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από υλικό που έλαβε για τις φθορές που υπάρχουν στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους.

Σύμφωνα με το υλικό αυτό, έχουν καταγραφεί σπασμένες και φθαρμένες καδένες πρόσδεσης, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών. Φθορές σε δέστρες, που επηρεάζουν τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητά τους. Σημαντικές φθορές στον ντόκο, οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν δεν πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης και μπίντες πρόσδεσης οι οποίες παραμένουν σε προβληματική κατάσταση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι φθορές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών, αλλά δημιουργούν και μια εικόνα εγκατάλειψης, η οποία δεν συνάδει με τον τουριστικό χαρακτήρα και τη δυναμική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια το Παράλιο Άστρος. Η διατήρηση σύγχρονων και ασφαλών υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο για την προσέλκυση επισκεπτών, επαγγελματιών του θαλάσσιου τουρισμού και ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Η αναβάθμιση και η συντήρηση του λιμένα δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής φύσεως, αλλά και επένδυση στην τοπική οικονομία, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της περιοχής. Ένα ασφαλές και λειτουργικό λιμάνι συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας και στη συνολική προβολή του Παραλίου Άστρους ως σύγχρονου και φιλόξενου προορισμού.

Η έγκαιρη αποκατάσταση των προβλημάτων θα ενισχύσει την ασφάλεια των χρηστών του λιμανιού και θα διασφαλίσει την καλή εικόνα της περιοχής, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου, κατά την οποία το Παράλιο Άστρος δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και σκαφών.

Η προστασία και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών αποτελεί ευθύνη όλων και βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του τόπου.