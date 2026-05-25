Στην άσκηση αναίρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα δικαστική κρίση.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά τη μελέτη της δικογραφίας, έκρινε ότι η αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» δεν ήταν νομικά ορθή, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών.

Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εκτιμά ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτουν επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση του ευεργετήματος της υφ’ όρον απόλυσης.

Η υπόθεση θα εισαχθεί πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της αναίρεσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Εφόσον η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, το βούλευμα αποφυλάκισης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Το παρασκήνιο της αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της “17 Νοέμβρη”

Η απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πέρασε από συμπληγάδες. Αρχικά, ο 82χρονος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο εξέδωσε απορριπτική απόφαση. Στη συνέχεια, επανήλθε καταθέτοντας προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά προς το Συμβούλιο, ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του «Λάμπρου» της «17 Νοέμβρη». Ωστόσο, οι δικαστές είχαν διαφορετική νομική κρίση, κάνοντας τελικά δεκτή την προσφυγή του και ανάβοντας το «πράσινο φως» για την έξοδό του από το κελί.

Η σύλληψή του τον Ιούλιο του 2002 έγινε στους Λειψούς

Στην καταφατική τους απόφαση μέτρησε το προχωρημένο της ηλικίας του, η καλή διαγωγή του στη φυλακή (δεν είχε κάνει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα) και ότι είχε εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του, καθώς του απέμεινε μόλις ένα έτος.

Παρά ταύτα, στην απόφαση της αποφυλάκισης υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί αναίρεση και αν γίνει δεκτή τότε ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο ίδιος έπαιρνε άδειες από το 2022 και δεν είχε παραβιάσει καμία, αφού επέστρεφε στην ώρα του στο κελί.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για την αποφυλάκιση του Αλ. Γιωτόπουλου

«Θορύβησε αρκετούς η αποφυλάκιση του 82χρονου και με προβλήματα υγείας Αλ. Γιωτόπουλου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια εγκλεισμού. Πράγματι θορύβησε, προφανώς όχι όλες και όλους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστεράς.

«Ενόχλησε την εγχώρια ακροδεξιά, που… ανατριχιάζει όταν ακούει για κράτος δικαίου και νομικό πολιτισμό. Ενόχλησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, που εγκαλεί την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητά την εφαρμογή της μηδενικής ανοχής και στη χώρα μας. Ενόχλησε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που διερευνά την εκδοχή αναίρεσης της απόφασης αποφυλάκισης», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «η “ενόχληση” αυτή, όμως, που φτάνει μέχρι και σε κραυγές για την επαναφορά της θανατικής ποινής, ενταγμένη στη λογική του ποινικού λαϊκισμού, προτάσσει ένα σκοταδιστικό και αυταρχικό μοντέλο “σωφρονισμού”, που η εκδίκηση θα βάζει τη σφραγίδα της, όχι πάντα και όχι σε όλους -βλέπε περίπτωση Μιχαλολιάκου, αλλά κάθε φορά που θα… βολεύει».

«Εντούτοις, η Δημοκρατία δεν (πρέπει να) εκδικείται. Ούτε δικαιώνει την ουσία της ύπαρξής της με μέτρα εκδίκησης, αυταρχισμού και ατελείωτου μίσους. Η Νέα Αριστερά, όπως πάντα, τοποθετείται στο ζήτημα με βάση το δικό της αξιακό πλαίσιο, ανεξάρτητα προσώπων, ιδεολογικής χροιάς και αδικήματος. Ο νομικός πολιτισμός, στη δική μας λογική, δεν μπαίνει σε ζυγαριά και σε πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Και αυτόν θα τον υπερασπιστούμε κόντρα σε κάθε σκοταδιστική – ανελεύθερη φωνή», καταλήγει η ανακοίνωση.