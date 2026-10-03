Μία εξωτερική συνεργάτης της προφυλακισμένης γιατρού, η οποία είναι αναισθησιολόγος, επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της, το τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για την προποφόλη και το αντίδοτο τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ήδη ανακοπή στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει την κατάθεσή της που ξεκινά με τη συνεργασία της με την Ιωάννα Γάκα που μετρά ήδη δύο χρόνια. Σύμφωνα με την αναισθησιολόγο την έχει βοηθήσει 4 με 5 φορές το χρόνο σε φλεβοκεντήσεις.

«Μερικές από τις φορές που την βοήθησα ήταν προγραμματισμένο. Ήξερε δηλαδή ότι θα είχε ραντεβού με ασθενή που θα είχε δύσκολες φλέβες και άλλοτε με ενημέρωνε την ίδια στιγμή, αν μπορούσα να πάω βάσει του προγράμματος μου πήγαινα. Φαντάζομαι πώς συνεργαζόταν και με άλλους καθώς εμείς δεν είχαμε αποκλειστική συνεργασία, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάθε φορά που με καλούσε. Πήγαινα εγώ για να την βοηθήσω και δεν έκαναν οι νοσηλεύτριες φλεβοκεντήσεις γιατί οι αναισθησιολόγοι θεωρούνται λόγω ειδικότητας ειδικοί στις δύσκολες φλεβοκεντήσεις, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις κλινικές και τα νοσοκομεία είναι πάγια τακτική. Δεν με ρώτησαν ποτέ οι νοσηλεύτριες που απασχολούνταν στο ιατρείο της γιατρού γιατί καλούσαν εμένα και έκανα την φλεβοκέντηση και όχι αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια κατέθεσε πως: «όσες φορές χρειάστηκε να πάω στο ιατρείο της δεν ήταν μόνο για θεραπείες inus αλλά για διάφορες ενδοφλέβιες θεραπείες όπως βιταμίνες, αντιβιώσεις, θεραπείες αποτοξίνωσης και θεραπείες ενυδάτωσης». Η αναισθησιολόγος τόνισε ότι «δεν μου εξηγούσε τίποτα για τις θεραπείες η γιατρός δεν ήταν παρούσα, όταν έκανα τις φλεβοκεντήσεις».

«Στο τηλεφώνημα δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία»

Η αναισθησιολόγος περιέγραψε τα όσα η ίδια έζησε το μοιραίο μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

«Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η νοσηλεύτρια κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία δεν ξαναμιλήσαμε μετά δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε.

Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο υπνωτικό το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον δεν γνωρίζω εάν μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος από το φαρμακείο. Δεν γνωρίζω εάν θέλει ειδική συνταγή χρησιμοποιείται ως υπνωτικό φάρμακο. Η χρήση της γίνεται απ’ όσο ξέρω μόνο για τα χειρουργεία, εμείς έτσι τη χρησιμοποιούμε», είπε για την χορήγηση του φαρμάκου και το επίμαχο τηλεφώνημα με την νοσηλεύτρια.

«Γενικά πριν τη χορήγηση προποφόλης πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχουν παθήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί παράγοντες στη χρήση της λόγου χάρη να δημιουργηθεί άπνοια στον ασθενή», συμπλήρωσε στην κατάθεσή της η εξωτερική συνεργάτης της Γάκα.

Η αναισθησιολόγος υποστήριξε ότι κανείς προηγουμένως δεν της είχε αναφέρει τη λέξη προποφόλη στο ιατρείο και εξέφρασε απορία για το τηλεφώνημα.

«Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε μένα και από το ιατρείο για να με ρωτήσουν για την προποφόλη παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες από όσο θυμάμαι η νοσοκόμα μου τηλεφώνησε δεν μου τηλεφώνησε γιατρός».

Η γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε προποφόλη ή άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα αποκαλύψουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.