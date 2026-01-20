Η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στην ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας Παλαιστίνιου, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προέκυψε ότι «συμμετείχε σε πανηγυρισμούς κατά τη σφαγή της Χαμάς» και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν «είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, σε ανάρτησή του στο «X», από τον Ιούλιο υπάρχει «πάγια εντολή» για την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων ασύλου με βάση νέα στοιχεία που συλλέγονται, ιδίως όταν υπάρχουν τεκμήρια που δικαιολογούν την άρση του καθεστώτος προστασίας, όπως συλλήψεις ή άλλες παράνομες συμπεριφορές. Παράλληλα, τονίζει ότι «το καθεστώς προστασίας δεν είναι μόνιμο» και ότι η επανεξέτασή του σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι αναγκαία.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί την παροχή διεθνούς προστασίας σε άτομα που παρανομούν, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα δεχτούμε κανέναν οπαδό της Χαμάς ή άτομο που παρανομεί να προστατεύεται».

Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος στον οποίο αναφέρεται το υπουργείο

Ο Παλαιστίνιος Mohanad Alkhatib είχε περάσει τα ελληνικά σύνορα και είχε λάβει άσυλο στις αρχές του Μαρτίου 2025, φτάνοντας στην Κω. Κατά την άφιξή του υπεβλήθη στους τυπικούς ελέγχους ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με διασταύρωση στοιχείων στα διεθνή πληροφοριακά συστήματα, όπως το SIS II και τα αρχεία της Interpol.

Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν υπήρχε καμία καταχώριση ή ένδειξη που να τον συνδέει με παράνομη δραστηριότητα ή να εγείρει ζητήματα ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια όμως, μετέβη στο Βέλγιο, όπου υπέβαλε νέο αίτημα διεθνούς προστασίας. Εκεί, οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο του ψηφιακού του αποτυπώματος και εντόπισαν πληθώρα βιντεοληπτικών τεκμηρίων που τον τοποθετούν στον περίγυρο των γεγονότων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το φθινόπωρο του 2023.

Δείτε βίντεο με τους πανηγυρισμούς του Mohanad:

Σε πρόσθετο υλικό που εξετάστηκε, ο ίδιος εμφανίζεται να φωτογραφίζεται δίπλα στον Ισμαήλ Χανίγια, τον τότε επικεφαλής της Χαμάς, σε χρονικό σημείο που προηγείται της δολοφονίας του στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου του 2024. Όλα αυτά τα στοιχεία συνεκτιμήθηκαν από τις Αρχές ως ενδείξεις ιδεολογικής ταύτισης και δημόσιας επιδοκιμασίας της δράσης της οργάνωσης.

Το Βέλγιο απέρριψε το αίτημά του Mohamad Alkhatib, χαρακτηρίζοντάς τον πρόσωπο επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε άμεσα στην ελληνική πλευρά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ. Σε σχετική επιστολή του προς τον Έλληνα υπουργό, ο πρέσβης τόνιζε ότι «άτομο που συμμετείχε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να θεωρείται επιλέξιμος για καθεστώς πρόσφυγα».

Ακολούθησε συντονισμένη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, με τη συμβολή της διευθύντριας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης, Ruth Daskalopoulou-Isaac, η οποία διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διασταύρωση και τεκμηρίωση των πληροφοριών. Μετά την επιβεβαίωση του υλικού, οι Ελληνικές Αρχές προχώρησαν στη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης και στη λήψη της τελικής απόφασης.

Να σημειωθεί ότι το βιντεοληπτικό υλικό είχε αναρτηθεί σε λογαριασμό του TikTok με την ονομασία «AHMAD», έχοντας δίπλα ως σύμβολα τις σημαίες της Παλαιστίνης και του Βελγίου. Ο εν λόγω λογαριασμός έχει πλέον διαγραφεί, ωστόσο το υλικό έχει διασωθεί και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ