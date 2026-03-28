Με αφορμή τη νέα υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και αφορά τη νοσηλεία ενός βρέφους με σοβαρά τραύματα, κατάγματα στα άκρα και εγκαύματα, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού αλλά και στο ιστορικό της οικογένειας. Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» φωτίζει πτυχές του παρελθόντος της μητέρας, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο, που εγείρει ανησυχία.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

-28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

-11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Ένας εφιάλτης που ζωντανεύει

Δύο χρόνια μετά, η υπόθεση επανέρχεται δραματικά στο προσκήνιο, με ένα βρέφος μόλις 10 μηνών να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, φέροντας σοβαρά τραύματα, δαγκωματιές και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Το παιδί μεταφέρθηκε από την Ηλεία και είχε ήδη νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Πύργου. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα, κατάγματα σε χέρι και πόδι, καθώς και σημάδια εγκαυμάτων και δαγκωματιών, δεν συνάδουν με ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το βρέφος στο Νοσοκομείο Πύργου, λόγω τραύματος στο πόδι. Παρά την αρχική φροντίδα, αρνήθηκε τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων και αποχώρησε με το παιδί. Οι γιατροί ανησυχώντας, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στις 16 Μαρτίου, μετά από καταγγελία, εντοπίστηκε η μητέρα και το παιδί και μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο, με τη συνοδεία της Αστυνομίας. Η κατάσταση του βρέφους κρίθηκε σοβαρή, ενώ οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν πιθανή ύπαρξη παλαιότερων καταγμάτων και μόλυνση στο πόδι, πιθανόν από δάγκωμα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στον Πύργο, διαπιστώθηκε ότι το παιδί πάσχει και από οστεομυελίτιδα, η οποία αποδίδεται σε μη περιποιημένα τραύματα και κακές συνθήκες διαβίωσης. Οι γιατροί εκτίμησαν ότι χωρίς την επιστροφή του στο νοσοκομείο, η ζωή του ενδέχεται να βρισκόταν σε κίνδυνο.

Μετά από περίπου δέκα ημέρες, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για εξειδικευμένη φροντίδα και ιατροδικαστική αξιολόγηση. Γιατρός που εξέτασε το παιδί, κατέθεσε ότι τα τραύματα είναι συμβατά με κακοποίηση. Η μητέρα είχε συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ πλέον αναζητείται. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είναι εκ νέου έγκυος, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο. Οι αρμόδιες Αρχές και οι κοινωνικοί φορείς βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προστασία του παιδιού.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του βρέφους, ανέφερε «πως το μικρό κοριτσάκι, πέρα από εγκαύματα και κατάγματα, παλαιά και νέα, σε πόδι και χέρι, φέρει σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί και από οστεομυελίτιδα».