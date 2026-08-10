«Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε ότι πέθανε ο συγγραφέας, φιλόσοφος και επίτιμο μέλος της Εταιρείας μας Στέλιος Ράμφος

Γεννημένος το 1939 στην Αθήνα, σπούδασε Νομική στην Αθήνα, Φιλοσοφία στο Παρίσι (στο Paris VIII/ Vincennes – Saint–Denis, όπου και δίδαξε αργότερα) ενώ επέστρεψε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα το 1974.

Από τους πλέον επιδραστικούς διανοούμενους της εποχής μας, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική φιλοσοφία και αργότερα με την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία στο Παρίσι. Δίδαξε στο Παρίσι και στην Αθήνα, συνέγραψε βιβλία και πλήθος κειμένων και μελετών και υπήρξε πάντα ένα ανήσυχο πνεύμα.

Μελέτησε ιδιαίτερα την κατανόηση των πνευματικών χαρακτηριστικών που κληροδότησε το Βυζάντιο στη νεότερη Ελλάδα, η άγνοια των οποίων, θεωρούσε, καθιστά τον νεοελληνικό ψυχισμό ελλειμματικό. Οι αναζητήσεις του τον έφεραν από τα μονοπάτια της Αριστεράς μέχρι τη Νεορθοδοξία, ο ίδιος όμως θέλησε να είναι πάντα μακριά από ταμπέλες και στεγανά, σε μια αέναη αναζήτηση.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα αγαπημένο απόσπασμα του μεγάλου στοχαστή: