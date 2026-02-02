Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της ισχυρής χιονόπτωσης σε περιοχές της Μακεδονίας, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει σε ποια σημεία επαρχιακών οδών έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας και που κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση :

Λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Σερρών – Λαϊλιά, από τη θέση Αϊτόπετρα έως το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά.

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης και παγετού, για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία:

Από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης.

Από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου.

Στην Πέλλα:

Στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας, από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας».

Στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς, από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας».

Στη Χαλκιδική:

Από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία:

Στο 13,1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας – Δάσκιου.

Στη δημοτική οδό από Παλατίτσια προς Κουλούρα.

Σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου.

Σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Στο Κιλκίς:

Στην επαρχιακή οδό Λειψυδρίου – Φαναρίου.

Στην επαρχιακή οδό Κιλκίς – Καρτερών, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακροποταμιάς και στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Ποταμιάς.

Στην επαρχιακή οδό Μανδρών – Γαλλικού.

Στην Πιερία:

Σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα).

Στη Χαλκιδική:

Στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων.

Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγκιτσίου.

Στο 1,5ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου – Δεβελικίου.

Στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Στην οδό Αίγινας, στην παραλία Νέων Πλαγίων.

Στο 2ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Νέων Ρόδων – Κομίτσας.

Σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.