Τη θλίψη του για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τονίζοντας παράλληλα ότι η διαχείριση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων στη δημόσια συζήτηση.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή προχώρησε στη συλλογή και εξέταση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου να αποτιμηθεί η υπόθεση με πληρότητα και νηφαλιότητα, απευθύνοντας ταυτόχρονα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό.

Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα.»

Τι συνέβη με την καθηγήτρια

Η Σοφία Χρηστίδου, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στις αρχές Μαρτίου και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Παρά τη μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 7 Μαρτίου 2026, προκαλώντας σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιμετώπιζε επίμονα περιστατικά εκφοβισμού μέσα στην τάξη από ομάδα μαθητών, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό έντονη πίεση και λόγω της παραπομπής της σε υγειονομική επιτροπή, όπου θα αξιολογούνταν η πνευματική της κατάσταση.

Όπως ανέφεραν συγγενείς της, η καθημερινότητά της στο σχολείο είχε γίνει ιδιαίτερα δύσκολη. Περιγράφουν ότι δεχόταν προκλητικές συμπεριφορές, με μαθητές να πετούν αντικείμενα μέσα στην τάξη, να κάνουν θορύβους και να μετακινούν θρανία, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, σε μία περίπτωση της εκσφενδονίστηκε ακόμη και ανοιχτό μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα, με αποτέλεσμα να λερωθούν τα ρούχα της.

Περίπου έναν μήνα πριν από το εγκεφαλικό επεισόδιο που τελικά της στοίχισε τη ζωή, η Σοφία Χρηστίδου είχε αποστείλει υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιγράφοντας περιστατικά εκφοβισμού που – όπως ανέφερε – δεχόταν από συγκεκριμένους μαθητές σε τμήμα όπου δίδασκε.

Σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο, μέχρι και την ημέρα πριν από το εγκεφαλικό η εκπαιδευτικός εργαζόταν σε τρία διαφορετικά σχολεία, διδάσκοντας συνολικά σε οκτώ τμήματα, ενώ τα προβλήματα – όπως λένε – εντοπίζονταν κυρίως σε ένα συγκεκριμένο τμήμα με λίγους μαθητές.

Μετά τις καταγγελίες που έγιναν γνωστές, αλλά και τις αναφορές που είχε καταθέσει η ίδια στις αρμόδιες αρχές, η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για την υπόθεση. Παράλληλα, η οικογένεια κινείται νομικά κατά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι η παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή – με το σκεπτικό ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα – της προκάλεσε έντονη ψυχολογική επιβάρυνση. Συνάδελφός της εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή πιθανόν να αποτέλεσε ισχυρό στρες για την ίδια, καθώς φοβήθηκε ότι θα μπορούσε να χάσει τη δουλειά της.