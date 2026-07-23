Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έγραψαν Πανελλαδικές εξετάσεις μπαίνει σήμερα Πέμπτη (23/7) καθώς ανακοινώθηκαν οι Βάσεις 2026 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο https://results.it.minedu.gov.gr/

Για να δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι, πρέπει να πληκτρολογήσουν:

Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους

Τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο)

Επίσης, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει εγγραφή στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων στους καταλόγους θα αναγράφεται μόνο ο οκταψήφιος κωδικός και το τμήμα ή η σχολή επιτυχίας.