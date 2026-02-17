Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, κληρώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους: Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο.

Αναπληρωματική Πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η Εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με Αναπληρωτή Εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Ως γνωστόν, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου. Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και η δίκη για την τραγωδία πρόκειται να διεξαχθεί στον συνεδριακό χώρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.