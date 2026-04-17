Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, που φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου σε Αirbnb στην οδό Κολοκοτρώνη 62.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσήχθη ένας 45χρονος άνδρας, ιταλικής καταγωγής που διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης. Φαίνεται πως η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Αιθιοπία, είχε δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον άνδρα που προσήχθη.

Δείτε εικόνες από τη πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη:

Σημειώνεται πως στους αστυνομικούς που έφτασαν στο Airbnb μετά από κλήση ένοικου διπλανού διαμερίσματος, δεν άνοιξε ο ύποπτος άνδρας, αλλά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος εξ αποστάσεως.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκδορές στο προσωπό τους, οι οποίες πιθανά να είχαν προκληθεί από κάποιον τσακωμό.

«Ξύπνησα από κραυγές»

Δήλωση στη «Ζούγκλα» του ανθρώπου που ειδοποιήσε τις Αρχές:

«Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε εικόνες από την στιγμή της προσαγωγής του 45χρονου άνδρα που διανυκτέρευσε με την άτυχη γυναίκα από την Αιθιοπία στο Airbnb στην οδό Κολοκοτρώνη:

Βίντεο από την προσαγωγή του 45χρονου Ιταλού:

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 30χρονης.