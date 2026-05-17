Την ανάληψη της ευθύνης για τη φωτιά που έβαλαν στη Λ. Αλεξάνδρας, προκαλώντας τη διακοπή της κυκλοφορίας για μία ώρα, ανέλαβε με ανακοίνωσή της, συγκεκριμένη συλλογικότητα δράσης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε δύο απεργούς πείνας, για τα προσφυγικά της περιοχής.

Η ανακοίνωση

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το πύρινο μπλόκο στην Λ. Αλεξάνδρας που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για μία ώρα σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης.

Καλούμε τον κόσμο της αντίστασης από παλιές μέχρι νέες γενιές συντρόφων σε επιθετικές δράσεις.

Ο Αρίστος διανύει την 100η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου.

Η Suzon διανύει την 15η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου.

Η ανυποχώρητη στάση των συντρόφων είναι η φλόγα που καίει στο εδώ και στο τώρα.

Νίκο Χαρδαλιά, Χάρη Δούκα, Κυριάκο Μητσοτάκη, τα Προσφυγικά δεν θα είναι άλλη μία μπίζνα για τα κέρδη σας.

Δεν σπάει το ηθικό και η αποφασιστικότητα 400 ανθρώπων που οργανώθηκαν και παραμένουν ενωμένοι για την επιβίωση τους.

Τώρα, αν είστε τόσο αφελείς ώστε να νομίζετε ότι θα εκδιώξετε βίαια 400 ανθρώπους απ’ τη γειτονιά τους και θα φέρετε τους δικούς σας έποικους, σαν άλλος Νετανιάχου, κάντε τους συνειρμούς σας για το τι θα ακολουθήσει.

Όσο για το “κοινωνικές κατοικίες”, όλος ο ελλαδικός χώρος γνωρίζει πως θέλετε να βολέψετε “τα δικά σας παιδιά”.

Εμείς από μεριάς μας, δίνουμε την υπόσχεση ότι αν πάθει κάτι ο Αρίστος ή η Σουζόν, αυτό που θα ακολουθήσει δεν θα έχει προηγούμενο…

Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των απεργών πείνας μέχρι θανάτου:

ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ» ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.” ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! – ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ!

Μαχητική αλληλεγγύη στον Αρίστο και τη Σουζόν»