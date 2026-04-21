Την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που στεγάζεται το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου Βασίλη Καπερνάρου, στην περιοχή της Κυψέλης και σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/4), ανέλαβε η οργάνωση «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».

Τα μέλη της δημοσίευσαν μια ανακοίνωση σχετικά, σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέροντας τα εξής:

«Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης αναλαμβάνουν την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του ακροδεξιού δικηγόρου και αποτυχημένου πολιτικού Βασίλη Καπερνάρου στη περιοχή της Κυψέλης ξημερώματα 2ας Απριλίου. Όπως και την προηγούμενη φορά που επιτεθήκαμε σε συγκαλυπτή του εγκλήματος των Τεμπών (οικία Βόζενμπεργκ Φεβρουάριος 2025), έτσι και τώρα δίνουμε στον πυρήνα που ανέλαβε την επίθεση το όνομα του ένοπλου αντάρτη πόλης Κυριάκου Ξυμητήρη. Καλούμε όλες τις μαχόμενες επαναστατικές δυνάμεις. Κάθε σύντροφο και συντρόφισσα που σκαρώνει ανατρεπτικά σχέδια και τα κάνει πράξη μέσα από δυναμικές ενέργειες, να πάρει την σκυτάλη και να τιμήσει τη μνήμη του συντρόφου όπως του αξίζει. Να βάλει φωτιά στις ήσυχες νύχτες της μητρόπολης. Να πάρει τα ρίσκα που αναλογούν για να δείξουμε μέσα από τις πράξεις μας πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να θυμόμαστε και να τιμούμε τους νεκρούς μας από την όξυνση του πολέμου ενάντια στη σαπίλα του συστήματος και του κυρίαρχου πολιτισμού του.

Η αφορμή για την επίθεση της ομάδας μας στο γραφείο του άθλιου υποκείμενου που ακούει στο όνομα Καπερνάρος είναι η ενεργή συμμετοχή του στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, καθώς είναι ο δικηγόρος της εταιρείας Interstar Security που ασχολείται με τη φύλαξη και τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Της εταιρείας που απέκρυψε για χρόνια τα βίντεο των αμαξοστοιχιών που συγκρούστηκαν εκείνη την ημέρα και συνέβαλλε μαζί με άλλους παράγοντες στην απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων για το έγκλημα. Αυτή τη στιγμή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και 2 στελέχη του ΟΣΕ δικάζονται γιατί δεν παρέδωσαν τα βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το δικαστήριο, όπως καταγγέλλουν συγγενείς τον θυμάτων, ο Καπερνάρος σκάει με συνοδεία, χλευάζει και τραμπουκίζει, με αποκορύφωμα την αισχρή επίθεση στον πρώην απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Για να το κάνουμε πιο σαφές έχουμε να κάνουμε με έναν δουλοπρεπές βαστάζο. Λίγους μήνες πριν και “συμπτωματικά” αμέσως μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη – που αναρωτιόταν αν υπάρχουν κάποια βίντεο από τις σήραγγες που να δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία – εμφανίστηκε το πρόθυμο σκουπίδι με την προβιά του σωτήρα δικηγορίσκου με 3 “ξεχασμένα” βίντεο τα οποία μάλιστα επικοινώνησε και σε έναν παλιό μας γνώριμο, τον Άρη Πορτοσάλτε. Πήρε επομένως την επιλογή να κουβαλήσει με το σαρκίο του την ευθύνη της παραποίησης των γεγονότων και του θαψίματος της αλήθειας του εγκλήματος των Τεμπών θέτοντας τον εαυτό του στο πάλκο της δημόσιας κριτικής, όπως άλλωστε θέλουν τέτοια μεγαλομανή κουμάσια. Η κριτική που επιλέγουμε διαχρονικά εμείς είναι εκείνη της φωτιάς και της επαναστατικής πρακτικής.

Ο Καπερνάρος, γιος μπάτσου, μεγάλωσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα σε ένα περιβάλλον που μπορεί να συμπτυχθεί στο σύνθημα Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια. Είναι κι αυτός άλλος ένας πατριώτης της δεκάρας σαν αυτούς που φόρεσαν κουκούλα και κατέδιδαν αγωνιστές της ελευθερίας στους κατακτητές, πολεμώντας τους μετά στα βουνά κατ’ εντολήν των νέων πατρώνων τους σαν “συμμορίτες”. Σαν αυτούς που εκμεταλλευόμενοι την πείνα και τις κακουχίες του κόσμου έκαναν περιουσίες σαν μαυραγορίτες. Όλα αυτά τα σκουλήκια παρουσιάστηκαν στο μετεμφυλιακό κράτος ως καλοί χριστιανοί και πατριώτες, ενώ ήταν τα μεγαλύτερα κατακάθια της ιστορίας του τόπου.

Στο σήμερα όλοι αυτοί, όπως ο Καπερνάρος, πουλάνε τα ίδια φούμαρα συσκοτίζοντας τον βρώμικο ρόλο τους. Το παίζει καλός χριστιανός και πάνω απ’ όλα πατριώτης ενώ την ίδια στιγμή έχει ενεργό ρόλο στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. 10 χρόνια πριν πούλαγε δήθεν αντιμνημόνιο ενώ στο παρασκήνιο έστηνε τη σοβαρή Χρυσή Αυγή ως άλλη εφεδρεία του συστήματος για να αποφύγουν την άνοδο της αριστεράς και πόσω μάλλον μήπως αποσταθεροποιηθεί προς πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις. Συμμετείχε φυσικά και στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως δικηγόρος του βουλευτή Νίκου Κούζηλου ενώ ταυτόχρονα έστηνε διάφορα κομματίδια της δεξιάς πολυκατοικίας, όπως Ριζοσπαστικός Εθνικός Συναγερμός και Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση με διάφορους “σοβαρούς” χρυσαυγίτες βουλευτές όπως ο Συναδινός, ο Κουκούτσης και η Σβερώνη. Παράλληλα είναι γνωστή η σχέση του με τον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκη Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάκος δεν ήταν απλά ο σύνδεσμος της κυβέρνησης με τους χρυσαυγίτες, ήταν ο βασικός θιασώτης του σεναρίου της σοβαρής Χρυσής Αυγής όπως αναφέραμε παραπάνω που θα λειτουργούσε βάσει του ιστορικού ρόλου των φασιστών. Σαν δεκανίκι του συστήματος σε στιγμές κρίσης και αποσταθεροποίησης.

Φυσικά ως καλός δεξιός, χριστιανός και πατριώτης που σέβεται τον εαυτό του εμπλεκόταν σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής 5 εκατομυρίων Ευρώ το 2013, ενώ είναι δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη Λυγγερίδη, εκπροσωπώντας την οικογένεια του νεκρού ματατζή. Είναι πραγματικά παράδοση σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα λαμόγια της δεξιάς πολυκατοικίας να διατηρούν μια σχέση με τα σώματα ασφαλείας και να τρώνε τα λεφτά του κακού δημοσίου. Σχεδόν σε όλα τα μικρά ή μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που βγαίνουν στο φως κατά καιρούς – ιδίως την τελευταία 15ετία – παρατηρεί κανείς ένα κοινό μοτίβο. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, ανήκουν στον πολιτικό χώρο της δεξιάς. Πουλάνε μπόλικη πατρίδα, έχουν καλή σχέση με τους επίσημους θεσμούς και δείχνουν με το δάχτυλο όποιον και όποια αντιστέκεται για να μπει ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο. Όλο αυτό ως προκάλυμμα για να μοιράζουν στις τσέπες τους δημόσιο χρήμα χωρίς φυσικά κανείς του να τιμωρηθεί από την ανύπαρκτη δικαιοσύνη.

Είχαμε αναφέρει πριν χρόνια όταν είχαμε επισκεφτεί τα σπίτια ορισμένων υψηλά ιστάμενων της δικαστικής μαφίας ότι η αστική δικαιοσύνη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είναι η ίδια το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αναρχικός για να κατανοεί την παραπάνω θέση. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμα πιο καθαρό προς κάθε ενδιαφερόμενο πως λειτουργεί αυτός ο συρφετός. Φοράει την τήβεννο του Δράκοντα όταν πρόκειται για πολιτικούς αντιπάλους του συστήματος, αλλά και ανθρώπους αδύναμους χωρίς πολιτικές πλάτες. Παραβιάζει το “τεκμήριο της αθωότητας”, καταπατά ακόμα και τους ίδιους τους αστικούς νόμους, τους στοιβάζει σωρηδόν στις φυλακές και τους κλέβει με μεγάλη ευκολία την ίδια τους τη ζωή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι σκληροί και “άτεγκτοι” δικαστές εξαντλούν τα περιθώρια του νόμου και θάβουν για χρόνια ανθρώπους στα κάτεργα που στις μέρες μας τα λέμε καταστήματα κράτησης. Στον αντίποδα, οι ίδιοι δικαστές, γίνονται ευαίσθητοι και φιλεύσπλαχνοι όταν κατηγορούνται δικά τους παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος που αν ψάξεις μέσα στις φυλακές δεν θα βρεις παρά ελάχιστους από όλους αυτούς τους εγκληματίες που στην πραγματικότητα είναι και οι μόνοι που τρομοκρατούν το κοινωνικό σύνολο.

Αυτή τη περίοδο διεξάγονται 2 κορυφαίες πολιτικές δίκες στις υποθέσεις των οποίων αντανακλώνται όλα τα διπλά πρότυπα που διέπουν όχι μόνο την αστική δικαιοσύνη και την αστυνομία, αλλά και το ίδιο το αστικό σύστημα. Αναφερόμαστε από τη μια στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών και από την άλλη στη δίκη των συντρόφων και των συντροφισσών για την υπόθεση των Αμπελοκήπων. Πρόκειται για σατανική σύμπτωση καθώς θεωρούμε πως η σύγκριση των 2 υποθέσεων πείθει και τον τελευταίο αφελή για το πόσο μεθοδικά και βρώμικα λειτουργούν οι αστυνομικές έρευνες και οι δικαστική διερεύνηση σε αυτή τη χώρα. Όπως είπαμε και παραπάνω πόσο σκληροί, κατασταλτικοί, ισοπεδωτικοί είναι οι κρατικοί μηχανισμοί στην μια περίπτωση ενώ ταυτόχρονα πόσο αργοί, “απρόσεκτοι” και “επιεικείς” γίνονται για να καθαρίσουν την βρωμιά των πολιτικών τους προϊστάμενων στην άλλη.

Οι εξόφθαλμες αντιφάσεις της δικαστικής μαφίας φυσικά δεν μας εκπλήσσουν. Μας προκαλούν ένα πικρό μειδίαμα επιβεβαίωσης των αυτονόητων, αλλά η φρίκη και η βιαιότητα της εξουσίας που μπορούν να διαθέτουν κάποιοι όψιμοι ιεροεξεταστές απέναντι στις ζωές και την ελευθερία άλλων ανθρώπων δεν δύναται να περάσει ως σύνηθες ή κανονικό. Όποιος περιμένει να αποδώσουν το δίκαιο οι συνεργάτες και τα τσιράκια δολοφόνων είναι καταδικασμένος να ζήσει στο σκότος και με το βλέμμα χαμηλό. Όποιος επιτρέψει να καταδικαστεί αναίμακτα και δίχως κόστος συντρόφισσα ή σύντροφος από την υπόθεση των Αμπελοκήπων ας περιμένει το πλήρωμα του χρόνου να τον παρασύρει σε μια ζωή κενή δίχως σκοπό και προορισμό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η αποδοχή της ήττας. Η οδός Αρκαδίας στις 31 Οκτωβρίου του 2024 σημαδεύτηκε από μια έκρηξη επιλογών, από το βάδισμα ενός ανθρώπου, βήμα βέβαιο και σταθερό προς τη μετωπική σύγκρουση. Μια κρίσιμη στιγμή, μια στιγμή επιλογών βρίσκεται μπροστά μας και σήμερα. Δεν θα απευθύνουμε απειλές προς όσους κρατούν τις τύχες της ελευθερίας των συντρόφων και των συντροφισσών που δικάζονται, στα χέρια τους. Είτε θα αποδειχθούν κούφιες, είτε οι πράξεις και τα γεγονότα που θα προκληθούν θα γράψουν πάνω στον Χρόνο ανεπιστρεπτί. Θυμίζουμε μόνο σε όσους κρατούν ακόμα τη σπίθα μέσα τους για εκδίκηση και ανατροπή, για έναν κόσμο για ανθρώπους και όχι απάνθρωπο, το ανυστερόβουλο παράδειγμα και τη ζωή που διάλεξαν κάποιοι που έκαναν την σπίθα αυτή έκρηξη. Τον Κυριάκο, τους Χρήστους, τον Λάμπρο, τον Χριστόφορο. Τις μάχες τους και τα καλέσματα τους κλιμάκωση του πολέμου. Ήρθε η ώρα των συνειδητών και κρίσιμων επιλογών για όλες και όλους. Γιατί κόντρα στο βασίλειο της ηττοπάθειας και της ενσωμάτωσης εμείς θα επιλέξουμε τη Φαντασία, την Αισιοδοξία και το Ρίσκο.

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ/ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΡΑΦΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ Π., ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ, ΑΡΓΥΡΗ Κ.

Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ

ΜΝΗΜΗ ΕΞΕΓΕΡΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ALESSANDRO MARCOGLIANO ΚΑΙ ΤΗ SARA ARDIZZONE

ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Πυρήνες Άμεσης Δράσης

Πυρήνας Κυριάκος Ξυμητήρης».