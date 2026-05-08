Η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα «Πύρινο Πεισματικό Βάδισμα» με κείμενο της σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο κτήριο του ΕΦΚΑ Καλλιθέας, στην οδό Θησέως 282, που έγινε στις 23 του περασμένου Απριλίου.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου, «ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στην είσοδο του κτηρίου αλλά δεν εξερράγη, διότι σύμφωνα με ορισμένα καθεστωτικά μέσα κάποιος προσπάθησε να τον “εξουδετερώσει” με ένα λάστιχο ποτίσματος πριν φτάσει η πυροσβεστική».

Οι δράστες είχαν τοποθετήσει έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από γκαζάκια στην είσοδο, τα οποία όμως δεν εξερράγησαν. Στο κείμενο ανάληψης, αναφέρεται ότι η επίθεση, μεταξύ άλλων, έγινε στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη που έχασε την ζωή του όταν κατασκεύαζε μια βόμβα στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές και η πολυκατοικία, με τους ενοίκους των διαμερισμάτων, μέχρι και σήμερα, να μην μπορούν να μπουν στα σπίτια τους.