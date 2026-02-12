Την ευθύνη για την επίθεση με βαριοπούλες από 15 κουκουλοφόρους σε τρεις τράπεζες και ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Πατησίων, το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουάριου, ανέλαβε ομάδα υπέρ του Κυριάκουυ Ξυμητήρη, με ανακοίνωσή της σε ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου.

Από τη συγκεκριμένη επίθεση είχαν προκληθει φθορές στις προσόψεις τριών τραπεζών κι ενός καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ενώ είχαν γίνει και τέσσερις προσαγωγές.

Η σχετική ανακοίνωση

Η καθημερινότητα του εργασιακού μεσαίωνα, της ταξικής ταπείνωσης και εξόντωσης του προλεταριάτου, της εργοδοτικής ασυδοσίας και τρομοκρατίας, της ακρίβειας που στραγγαλίζει την κοινωνική βάση, των βασανισμών στα κολαστήρια – ΑΤ, των εκατοντάδων δολοφονιών στα σύνορα της ευρώπης – φρούριο, της εξαθλίωσης στα κέντρα κράτησης, της μόνιμης πανοπτικής επιτήρησης και χαρτογράφησης της κάθε κίνησης, της αναβάθμισης της καταστολής και του νομικού οπλοστασίου του κράτους, επιτάσσει την όξυνση των κοινωνικών αντιστάσεων, τη διάρρηξη της παντοδυναμίας του κράτους μέσω της διάχυσης πολύμορφων επιθετικών ενεργειών κοινωνικής αντιβίας που στρέφονται εναντίον αυτού του αδηφάγου συστήματος που εκμηδενίζει την ανθρώπινη ζωή και μας μεταχειρίζεται σαν αναλώσιμους/ες, σαν αριθμούς.

Ακόμα περισσότερο, όταν αυτή η καθημερινότητα βάφεται με το αίμα των ανθρώπων της τάξης μας, με τις κρατικές – καπιταλιστικές δολοφονίες στο βωμό του κέρδους και της απληστίας, όπως πρόσφατα έγινε με τη μαζική εργοδοτική δολοφονία στο εργοστασιακό κάτεργο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου 5 εργάτριες θάφτηκαν κάτω από τόνους μπαζών ύστερα από έκρηξη λόγω διαρροής προπανίου, καθώς και με τη δολοφονία 15 μεταναστριών/στων από λιμενόμπατσους ανοιχτά της Χίου κατά τη διάρκεια βίαιου push-back.

Έτσι και ο αναρχικός ένοπλος αγωνιστής Κυριάκος Ξυμητήρης, που σκοτώθηκε πρόωρα κατά τη διάρκεια επεξεργασίας εκρηκτικών υλών σ’ενα διαμέρισμα σστην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, στις 31 Οκτωβρίου του 2024, επέλεξε να οπλιστεί για να πολεμήσει τον “σάπιο αυτό κόσμο που τρέφεται από τις σάρκες του”, επέλεξε να κρατήσει σφιχτά το νήμα της επαναστατικής ιστορίας και να αφοσιωθεί ολότελα στην Επαναστατική Υπόθεση, κόντρα στον εφησυχασμό και τους συμβιβασμούς, με ατσάλινο πείσμα, με ταπεινότητα και αισιοδοξία.

Εμείς, με τη σειρά μας, το βράδυ της Κυριακής την 1η του Φλεβάρη, πραγματοποιήσαμε καταδρομική επίθεση σε στόχους επί της Πατησίων στα Άνω Πατήσια, χτυπώντας και προκαλώντας υλικές ζημιές στις τζαμαρίες και τα ΑΤΜ τριών τραπεζών (Eurobank, Alpha Bank και Optima Bank), καθώς και στη τζαμαρία της Nova. Αφιερώνουμε αυτή μας την ενέργεια στον σύντροφο Κυριάκο Ξυμητήρη καθώς και στα διωκώμενα συντρόφια για την υπόθεση των Αμπελοκήπων τα οποία βρίσκονται έγκλειστα εδώ και 15 μήνες. Καλούμε στη διάχυση και τον πολλαπλασιασμό των επιθετικών ενεργειών, εν όψει και του δικαστηρίου για την υπόθεση που αναμένεται.

ΥΓ. Αλληλεγγύη και δύναμη στα συντρόφια στη Θεσσαλονίκη που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο στόχαστρο αναβαθμισμένης κρατικής καταστολής και αστυνομικής αυθαιρεσίας, με τελευταίο στιγμιότυπο τις πρωτοφανείς σε μέγεθος προσαγωγές (πάνω από 300) από συναυλία στο ΑΠΘ μετά από επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός αυτού.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ