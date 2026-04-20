Στις 19:09 της Δευτέρας (20/4), άγνωστος τηλεφώνησε στη «Ζούγκλα» και ανέφερε πως η «αναρχική ομάδα Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους», αναλαμβάνει την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου με πινακίδες ΧΡΒ 6534, που ανήκει στον Δημήτρη Καρώνη.

Πρόκειται για τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.

Ο άγνωστος εξήγησε, επίσης, πως ο εμπρησμός του αυτοκινήτου είναι αφιερωμένος στα αδικοχαμένα θύματα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι αυτός που ως πραγματογνώμονας δημοσίευσε το πόρισμα περί καύσης ελαίων σιλικόνης, που προκάλεσε το φαινόμενο της πυρόσφαιρας στην υπόθεση των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο του Καθηγητή πυρπολήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που πήγε με τρία οχήματα και δέκα άτομα προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.