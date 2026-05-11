Ανανεώθηκε η θητεία των τριών Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα επόμενα δύο έτη.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους δικαστικούς λειτουργούς, Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, που μεταξύ άλλων διενεργούν έρευνα για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Εισαγγελέως Χαρίκλειας Θάνου.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας των Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το ΑΔΣ έκρινε πως οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται και όχι για πενταετή θητεία, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Υπενθυμίζουμε πως η θητεία της Παπανδρέου, του Μουζάκη και της Θάνου θα έληγε τον Ιούνιο που μας έρχεται, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει προχωρήσει από τον Νοέμβριο του 2025, στην ανανέωση της θητείας τους για πέντε ακόμη έτη, παρά το γεγονός πως δεν είχε συνεδριάσει το ΑΔΣ.