Μετά από την σημερινή επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες (άνδρες και γυναίκες) στα ανοιχτά της Χίου, μετά τη σύγκρουση του φουσκωτού ταχύπλοου σκάφος στο οποίο επέβαιναν με αντίστοιχο φουσκωτό σκάφος του Λιμενικού, προκύπτουν πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν για το τι πραγματικά συνέβη, βλέποντας και τις εικόνες που δημοσίευσε το Λιμενικό Σώμα, από τις ζημίες που προκλήθηκαν στο σκάφος του, μετά την πρόσκρουση, με το αντίστοιχο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις παρακάτω εικόνες, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο σκάφος μετά την σφοδρή πρόσκρουση, είναι αμελητέες, με βάση την σοβαρότητα του συμβάντος. Με δεδομένο ότι ένας σημαντικός αριθμός των τραυματιών μεταναστών, φέρουν πολλαπλά κατάγματα, αλλά και τραυματισμούς σε ζωτικά τους όργανα, εξαιτίας των οποίων χρειάστηκε τρεις από αυτούς να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που δείχνει την σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο φουσκωτών σκαφών, προκύπτει εύλογα το ερώτημα πως είναι δυνατόν οι ζημιές στο σκάφος του Λιμενικού να είναι ουσιαστικά αμελητέες.

Οι επίσημες φωτογραφίες από το σκάφος του Λιμενικού

Δείτε τα βίντεο από τις έρευνες μετά την σύγκρουση

Όπως φαίνεται στα παραπάνω βίντεο, που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», από η θαλάσσια περιοχή όπου συνέβη η τραγωδία, στις έρευνες για τη διάσωση των μεταναστών συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, μαζί με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (5) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

Αιχμές από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία

Σαφείς αιχμές για την διαχείριση του περιστατικού από τις ελληνικές Αρχές, αφήνουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, στα κείμενα τους με τα οποία μεταδίδουν την τραγική είδηση του θανάτου των 15 μεταναστών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στα ανοιχτά της Χίου.

Συγκεκριμένα, το Reuters, το AFP, το BBC, η Le Monde, ο Guardian, μεταδίδουν την είδηση κάνοντας σαφείς αναφορές στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και στο ναυάγιο της Πύλου.

To Reuters αφού αναφέρει όσα λένε οι ελληνικές αρχές για το περιστατικό, επισημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι εθνικότητες των προσφύγων και των μεταναστών ενώ κάνει λόγο για τη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

«Τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις έχουν μειωθεί και η Ελλάδα έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους μετανάστες. Από το 2019, η κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους με φράχτες και θαλάσσιες περιπολίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που πλησιάζουν δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένου του ναυαγίου το 2023 στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους (σ.σ. Πύλος) μετά από αυτό που μάρτυρες είπαν ότι ήταν η προσπάθεια της ακτοφυλακής να ρυμουλκήσει την τράτα τους.

Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ισχυρισμών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά σύνορα. Η Ελλάδα αρνείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι επαναπροωθεί βίαια τους αιτούντες άσυλο από τις ακτές της», επισημαίνει στο άρθρο του το Reuters.

«Τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο», αναφέρει στο άρθρο του το AFP, επισημαίνοντας επιπροσθέτως:

«Η Ελλάδα, μαζί με αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς της για τη μετανάστευση. Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε το μεταναστευτικό της σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απελάσεων και της αύξησης των κρατήσεων».

«Υπάρχει εδώ και καιρό μια έντονη συζήτηση μεταξύ των μελών της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση. Από την αύξηση των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη πριν από μια δεκαετία, η δημόσια συζήτηση για το θέμα έχει μετατοπιστεί και τα ακροδεξιά κόμματα έχουν αποκτήσει πολιτική δύναμη. Οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση έχουν σκληρύνει και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο έχει μειωθεί από τα επίπεδα ρεκόρ».

Από την πλευρά της η Le Monde κάνει αναφορά σε ανάλογο πρόσφατο περιστατικό, που συνέβη στα ελληνικά ύδατα, αλλά και γενικότερα στη Μεσόγειο. «Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025, 17 άτομα είχαν βρεθεί νεκρά μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης (νότια Ελλάδα) και 15 άλλα αγνοούνταν. Μόνο δύο άτομα επέζησαν.

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), μιας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, είχε καταγράψει τον Νοέμβριο συνολικά περισσότερους από 1.700 ανθρώπους που είχαν πεθάνει ή αγνοούνταν το 2025 σε μεταναστευτικές διαδρομές στη Μεσόγειο και στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής στον Ατλαντικό».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για κινητοποίηση στην πλατεία Βουνακίου

Στα τραγικά γεγονότα αντέδρασε το ΚΚΕ εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έγκλημα και καλεί σε κινητοποίηση στις 6.00 μ.μ. στην πλατεία Βουνακίου της Χίου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση τονίζονται τα ακόλουθα:

«Το νέο αποτρόπαιο έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο προσφύγων στη Χίο, με σοβαρά τραυματίες και αγνοούμενους, φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι γεννούν κυνηγημένους και φτωχούς που οδηγούνται στα νύχια των δουλεμπόρων, στα δόντια της κρατικής και ευρωενωσιακής καταστολής. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του συμβάντος. Καμία συγκάλυψη!

Καλούμε τον ελληνικό λαό να μην επιτρέψει αυτή την “κανονικότητα” των νεκρών- θυμάτων στο Αιγαίο, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών- ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Να δείξει την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων καθώς και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους.

Όλοι στην κινητοποίηση την Τετάρτη 4 Φλεβάρη στην Πλατεία Βουνακίου στις 6:00 μ.μ. να φωνάξουμε δυνατά ότι στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!».

Κικίλιας: «Η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό»

Εμμέσως πλην σαφώς, ο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στην τοποθέτηση του, για το τραγικό δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο, τονίζει ότι η έρευνα για τα αίτια θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό, αφήνοντας προφανείς αιχμές για τη διαχείριση του τραγικού συμβάντος. Παράλληλα κάνει λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία, χαρακτηρίζοντας εχθρούς της χώρας τους σύγχρονους λαθρέμπορους.

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για το ναυάγιο στη Χίο.

Και προσθέτει: «Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές – και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου».

«Πυρ ομαδόν» της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης στη Βουλή για την τραγωδία

Θύελλα έντονων αντιδράσεων ξεσήκωσε στη Βουλή η τραγωδία της Χίου, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν ομαδικά πυρά εναντίον της Κυβέρνησης.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε τον λόγο για να καταδικάσει το συμβάν, ασκώντας ιδιαίτερα σκληρή κριτική στην κυβερνητική διαχείριση και αφήνοντας αιχμές τόσο για τον τρόπο της επιχείρησης όσο και για τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε ειδική σήμανση για να αποτυπωθεί – όπως υποστηρίζουν – η σύγκρουση της λέμβου με το περιπολικό.

ΠΑΣΟΚ: «Να πέσει άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας»

Από την πλευρά ου ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι η χώρα έχει υποχρέωση όχι απλώς να ζητά διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, αλλά και να διασφαλίζει ότι αυτή θα γίνεται ουσιαστικά και σε βάθος. «Σήμερα οφείλουμε πρώτα απ’ όλα να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί χωρίς ιδεοληψίες», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί η διερεύνηση να γίνεται μέσα από το πρίσμα αντιμεταναστευτικών στερεοτύπων ή πολιτικών σκοπιμοτήτων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Τραγωδία χωρίς τέλος»

Ο Χρήστος Γιαννούλης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τραγωδία ζητώντας για μια ακόμη φορά να πέσει άπλετο φως στα αίτια του δυστυχήματος με επιτακτικό ύφος προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

«Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας και της κυβέρνησης είναι να εκφράσει την οδύνη της για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο, για άντρες και γυναίκες στην προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη προοπτική.

Κανένας δεν μπορεί να σβήσει το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η χώρα μας ελέγχεται από διεθνείς φορείς και διεθνείς οργανώσεις για μια ηθική και πολύ σημαντική απαξία προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την τύχη των μεταναστών και των οικονομικών προσφύγων.

Η προστασία και ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής είναι σαν το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούν να γίνονται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής και πολλές φορές ακραίας προσέγγισης και να μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: «Αμείλικτα τα ερωτήματα για το έγκλημα στη Χίο»

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έκανε λόγο για «έγκλημα», θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το χθεσινό συμβάν και απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης – όχι να «ξεπεταχτεί» με μια απλή ΕΔΕ.

Όπως ανέφερε, πρέπει να απαντηθεί πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση, αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης από την πλευρά του Λιμενικού, αλλά και αν υπήρξε απόπειρα επαναπροώθησης της λέμβου. Ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί ποιες εντολές είχαν δοθεί στο πλήρωμα από την υπηρεσία του.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις και στις διαρροές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Νέα Αριστερά: «Δεν θα γίνουμε χώρα με ICE του Τραμπ»

Αιχμές τόσο κατά του υπουργείου Μετανάστευσης όσο και κατά του Λιμενικού Σώματος άφησε η Σία Αναγνωστοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, απαιτώντας την παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, στη Βουλή, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον του Σώματος για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το χθεσινό πολύνεκρο περιστατικό.

Όπως σημείωσε, «δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η λογική του “φρουρίου” και της αποτροπής εισβολής», τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί ή ως οιονεί νεκροί – όπως ακριβώς συνέβη».

Η κ. Αναγνωστοπούλου ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά δεν πείθεται από μια απλή ΕΔΕ, ζητώντας πλήρη πολιτική και θεσμική λογοδοσία. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το αν οι επαναπροωθήσεις έχουν πλέον «νομιμοποιηθεί στην πράξη», προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ενδώσει σε λογικές τύπου ICE, τους άνδρες του σώματός της σκληρής αντίμεταναστευτικής πολιτικής που χρησιμοποιεί ο Τραμπ, στην Μινεσότα, Οι οποίοι ήδη έχουν δολοφονήσει δύο αμερικανούς πολίτες, επί τω έργω.

Πλεύρης: «Οι άνδρες του λιμενικού σώζουν ζωές όχι οι επαγγελματίες ανθρωπιστές»

Η τοποθέτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ήταν αυτή που ξεσήκωσε τις οργίλες αντιδράσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς υπεραμύνθηκε με ένταση των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ότι η γραμμή της κυβέρνησης παραμένει αμετακίνητη, στη φύλαξη των συνόρων και διάσωση ανθρώπινων ζωών. Προκάλεσε μάλιστα τις οργισμένες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, με φωνές και διαμαρτυρίες, καθώς ο ίδιος κινήθηκε σε υψηλούς τόνους.

«Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Ελληνικού Λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες είναι από τους άνδρες του Λιμενικού και όχι από “επαγγελματίες ανθρωπιστές”. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι πραγματικοί εγκληματίες είναι οι διακινητές, οι οποίοι – όπως είπε – τοποθέτησαν περίπου 40 άτομα σε λέμβο οκτώ μέτρων και επιχείρησαν να τους αποβιβάσουν στις ακτές της Χίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν το σκάφος εντοπίστηκε, το Λιμενικό ζήτησε να σταματήσει, ωστόσο οι διακινητές επιχείρησαν να διαφύγουν, στρέφοντας τη λέμβο και προκαλώντας τη σύγκρουση με το περιπολικό, «όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα».

Οι χειρισμοί του νοσοκομείου Χίου για τους τραυματίες μετανάστες

Σε δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Χίου, ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού, Χρήστος Τσιαχρής, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί χθες βράδυ το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως δήλωσε, «χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ειδοποιήθηκε το νοσοκομείο ότι έχει γίνει κάποιο ναυάγιο και θα έρθουν τραυματίες. Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει. Στις 21:30 εισήλθα και εγώ στο νοσοκομείο. Πράγματι είχαν έρθει 20-25 τραυματίες, είχε γεμίσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Πριν ακόμα προλάβω εγώ να δώσω εντολή να γίνει κινητοποίηση, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές είχαν μπει στο νοσοκομείο από μόνοι τους.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που έχουμε μαζικές απώλειες. Έγινε το λεγόμενο τριάζ, δηλαδή εκτίμηση της κατάστασης του κάθε τραυματία για την παροχή υπηρεσιών υγείας, αρχικά σε αυτούς που κινδύνευε η ζωή τους και στη συνέχεια σε όσους ήταν λιγότερο τραυματισμένοι.

Χρειάστηκαν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κατεπείγουσες. Οι γιατροί μας ήταν έτοιμοι, τα χειρουργεία ήταν έτοιμα. Έγιναν πέντε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα και αυτήν τη στιγμή, αν χρειαστεί, θα γίνει και οτιδήποτε άλλο», τόνισε αρχικά ο κ Τσιαχρής, επισημαίνοντας στη συνέχεια:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση. Εκτός από τους τραυματίες είχαμε και 15 νεκρούς. Οι δεκατέσσερις ήταν νεκροί όταν έφτασαν και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όσο νοσηλευόταν εδώ γιατί ήρθε σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Τώρα, στους τραυματίες, επειδή ρωτάνε και πολλοί, υπάρχουν δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση.

Έχουμε βοήθεια και από άλλους φορείς, έχουμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει δώσει διερμηνέα ώστε να είναι εύκολη η συνεννόηση των γιατρών με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή διαχειριζόμαστε καλά αυτό που συνέβη», πρόσθεσε ο κ. Τσιαχρής.

Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη για το τραγικό περιστατικό

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση, για το τραγικό περιστατικό.

«Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό του τραγικού ναυτικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στην ανατολική Χίο, εκφράζω τη βαθιά μου ανησυχία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια ελιγμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλωτό δεν έφερε φώτα ναυσιπλοΐας, ενώ φαίνεται να προσέγγισε με ταχύτητα το σκάφος του Λιμενικού, προσκρούοντας στο πλάι του.

Εκτιμάται ότι λόγω υπερφόρτωσης το πλωτό βρισκόταν σε χαμηλό ύψος στην επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα, μετά τη σύγκρουση και λόγω της διαφοράς ύψους μεταξύ των σκαφών, επιβαίνοντες να τραυματιστούν πέφτοντας ή προσκρούοντας πάνω στο σκάφος.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμούς προκαλούν οδύνη και βαθύ προβληματισμό.

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, επιτελώντας το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση».