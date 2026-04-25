Ολοένα και πυκνώνουν τα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, με τις Αρχές να καλούνται να συνθέσουν ένα περίπλοκο παζλ στοιχείων και μαρτυριών.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, οι καταθέσεις πολιτών αλλά και η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά το έγκλημα, αποκαλύπτουν σκοτεινά σημεία, που παραμένουν ανεξήγητα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο ο δράστης να μην έδρασε μόνος του. Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν άτομα που γνώριζαν τις προθέσεις του ή ακόμη και αν κάποιοι συνέβαλαν στη συγκάλυψη του εγκλήματος. Παράλληλα, διερευνάται εάν είχε βοήθεια κατά τη μεταφορά της σορού της 43χρονης με το αυτοκίνητό της.

Στενή συγγενής της άτυχης μητέρας των τριών παιδιών, εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 40χρονος δεν έδρασε μόνος. Όπως υποστηρίζει, η ψυχολογική του κατάσταση ενισχύει τα σενάρια περί εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Οι κλήσεις και οι αντιφάσεις που προβληματίζουν

Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του δράστη αμέσως μετά τη δολοφονία.

Καταγραφές από κάμερες τον δείχνουν να μιλάει στο κινητό του ενώ κινείται πεζός προς καφετέρια, ζητώντας να του καλέσουν ταξί. Λίγα λεπτά αργότερα, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όσο περιμένει.

Ωστόσο, η στάση του παρουσιάζει έντονες αντιφάσεις. Μπαίνοντας στην καφετέρια, ισχυρίστηκε πως το κινητό του είχε καταστραφεί σε τροχαίο ατύχημα που όπως ισχυρίστηκε, είχε προηγηθεί. Παρ’ όλα αυτά, αμέσως μετά, βγαίνοντας από το κατάστημα, καταγράφεται να βγάζει τη συσκευή από την τσέπη του και να μιλά κανονικά.

Η συγγενής της 43χρονης θέτει εύλογα ερωτήματα:

Πώς γίνεται να δηλώνει ότι δεν έχει τηλέφωνο και λίγο αργότερα να συνομιλεί; Με ποιον μιλούσε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές;

Τα κρίσιμα ερωτήματα των Αρχών

Οι ερευνητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από καίρια ζητήματα:

–Με ποιον επικοινώνησε ο δράστης αμέσως μετά το έγκλημα;

-Αποκάλυψε σε κάποιον τις πράξεις του;

-Ποιο ήταν το περιεχόμενο των συνομιλιών;

-Χρησιμοποιούσε τη δική του συσκευή ή άλλη;

-Γιατί είπε ψέματα στους εργαζόμενους της καφετέριας;

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η στάση της οικογένειας του δράστη

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του 40χρονου δηλώνει συγκλονισμένη. Ο αδερφός του ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ τους. εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Σε δήλωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα προειδοποιητικό σημάδι για την τραγική εξέλιξη.

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που κινητοποιήθηκε πρώτος και μετέβη στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος. Άτομα από το περιβάλλον του αυτόχειρα επιμένουν ότι αγνοούσαν πλήρως τις προθέσεις του και διαβεβαιώνουν πως δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί του, παρά τις καταγραφές που τον δείχνουν να μιλά στο τηλέφωνο.

Το σφραγισμένο γράμμα

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η πληροφορία ότι ο 40χρονος είχε αφήσει σφραγισμένο γράμμα στη νέα του σύντροφο, με την οδηγία να ανοιχτεί μόνο μετά τον θάνατό του.

Το περιεχόμενο της επιστολής αναμένεται να εξεταστεί προσεκτικά, καθώς ενδέχεται να ρίξει φως στα κίνητρα ή ακόμη και σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το νήμα μιας υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη.