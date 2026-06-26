Βαθύ πένθος και αναπάντητα ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος της 23χρονης Γιώτας κατά τη διάρκεια των διακοπών της στα Κουφονήσια.

Η νεαρή κοπέλα κατέρρευσε ξαφνικά, με τα ακριβή αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη βρισκόταν στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τον σύντροφό της.

Λίγες ώρες πριν από το συμβάν, το ζευγάρι είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια πραγματοποίησε έξοδο για ποτό, χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα που να προμηνύει την τραγική κατάληξη.

Το χρονικό της κατάρρευσης μέσα στο κατάλυμα

Η ιδιοκτήτρια του τουριστικού καταλύματος, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, μετέφερε τα όσα διαδραματίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον σύντροφο της κοπέλας:

«Πήγανε σε ένα μαγαζί, φάγανε. Γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε, απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μέσα στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες».

Αμέσως μετά την πτώση της κοπέλας, η οποία πρόλαβε να ψιθυρίσει μόνο τη φράση «δεν είμαι καλά», σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του τοπικού Περιφερειακού Ιατρείου, ενώ έσπευσαν να βοηθήσουν και ιδιώτες γιατροί που βρίσκονταν στο νησί.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και επαναφοράς της 23χρονης συνεχίστηκαν επί μιάμιση ώρα, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Δείτε βίντεο με το ρεπορτάζ του mega:

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για τα αίτια του θανάτου, οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τον σύντροφο της άτυχης κοπέλας προκειμένου να δώσει επίσημη κατάθεση και να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 23χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

Η οργισμένη απάντηση του θείου της για τις φήμες

Ο θείος της 23χρονης, διέψευσε κατηγορηματικά διάφορα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τόνισε ότι ακόμα και οι εξειδικευμένοι γιατροί που βρέθηκαν στο σημείο δεν μπορούν να δώσουν μια λογική απάντηση για το πώς ένα υγιές κορίτσι κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά.

Χαρακτήρισε επίσης ως «γελοία» τα όσα γράφονται περί χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για δύο παιδιά που δεν έπιναν καθόλου.

Ο ίδιος, επεσήμανε ότι ολόκληρη η οικογένεια, καθώς και ο σύντροφος της κοπέλας, περιμένουν αποκλειστικά τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας, ώστε να λάβουν μια σαφή και έγκυρη απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη.