Εκπαιδευτικός καταγγέλλει λάθος τοποθέτηση και αλλαγή της τελευταίας στιγμής, που τον έστειλε σε λάθος νησί.

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια απίστευτη ταλαιπωρία, όταν στάλθηκε στην Τήλο για να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Όλα φαίνονταν έτοιμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όταν εντελώς απρόσμενα, δέχθηκε τηλεφώνημα μέσω του οποίου ενημερώθηκε πως είχε γίνει λάθος.

Η πραγματική του θέση, όπως του εξήγησαν, ήταν στη Λέρο.

Έτσι ο εκπαιδευτικός έφυγε από την Τήλο με δικά του έξοδα και πήγε στη Λέρο.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο για τον ίδιο, είναι γιατί η τοποθέτησή του άλλαξε την τελευταία στιγμή.