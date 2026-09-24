Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και η 7χρονη κόρη της εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Σχίσμα, σε παρακαμπτήριο δρόμο του ΒΟΑΚ κοντά στην Ελούντα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί και τα μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνουσες τραυματίστηκαν ελαφρά. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών του τροχαίου έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές.