Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λάρισα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 18χρονος οδηγός λευκού επιβατικού οχήματος συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση και το ΙΧ του αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος για να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό του, χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Αφού του έγιναν οι απαιτούμενες εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Πηγή: Onlarissa