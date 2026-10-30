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Τροχαίο ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή ενός οχήματος, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Βούλγαρη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με το ένα εξ αυτών να καταλήγει αναποδογυρισμένο στη μέση του οδοστρώματος.

Ένας ελαφρά τραυματίας και κυκλοφοριακή συμφόρηση

Σύμφωνα με το thestival.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση καταγράφηκε ο ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Βίντεο από το σημείο: