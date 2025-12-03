Φωταγωγήθηκε το πανύψηλο και εντυπωσιακό δέντρο στη πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και οι εικόνες είναι υπέροχες.

Μετά την αντίστροφη μέτρηση, πυροτεχνήματα και αμέτρητα λαμπιόνια γέμισαν φως την καρδιά της πόλης. «Kανένας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, είμαστε όλοι μαζί με πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολλά!», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Παρά τον βροχερό καιρό, Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης έχουν κατακλύσει την Αριστοτέλους, κρατώντας ομπρέλες και τραγουδώντας.

Δείτε βίντεο από την υπέροχη βραδιά:

Την χριστουγεννιάτικη αυτή βραδιά, άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ακολούθησαν οι Wedding Singers.

Λίγο μετά τις 21:00 στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Πηγή: Thesspost