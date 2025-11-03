Χρήστος Μαζάνης

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του θρυλικού σκύλου – ντετέκτιβ της «Anubis», «Echo», έχει προκαλέσει προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν οργή και θλίψη για την απώλεια ενός ζώου που πρόσφερε ανιδιοτελώς στην κοινωνία.

Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί σε βάθος, καθώς τα μέλη της ομάδας ζητούν δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο «Εcho» φέρεται να δηλητηριάστηκε από κάποια ουσία εντός των εγκαταστάσεων της «Anubis», στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ιδρυτής της ομάδας αυτών των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων προχώρησε σε μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με νόημα.

«Μετά τον Echo ποιος ;», διερωτάται ο έμπειρος εκπαιδευτής…

Δείτε την ανάρτησή του:

Η ομάδα γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνθήκες του θανάτου του. Όπως ανέφεραν, θα εκδοθεί επίσημο Δελτίο Τύπου όπου θα αποκαλυφθεί «ο λόγος που του στέρησαν τη ζωή».

Ο «Echo» δεν ήταν απλώς ένας σκύλος. Ήταν ένας εκπαιδευμένος συνεργάτης, μέλος της εθελοντικής ομάδας «Anubis K9 Search & Rescue», που συμμετείχε σε επιχειρήσεις μεγάλης σημασίας, όπως οι έρευνες στα Τέμπη μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, οι αναζητήσεις οστών στο Κουλούρι, σε προσπάθεια εντοπισμού αγνοουμένων, η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός, η υπόθεση του Μπάμπη Κούτσικου, με συμμετοχή της ομάδας στις σχετικές έρευνες.

Η προσφορά του Echo ήταν ανεκτίμητη, με τους χειριστές του να μιλούν για έναν «στρατιώτη» με ένστικτο, αφοσίωση και σπάνια ικανότητα να εντοπίζει ίχνη εκεί που η ανθρώπινη τεχνολογία αποτύγχανε.

Δείτε το αφιέρωμα του Zougla.gr στην ομάδα «Αnubis»: