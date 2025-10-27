Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. Ιωάννη Καϊμακάμη.

Ο πρώην (πλέον αντιπρόεδρος) είχε υποβάλει από Πέμπτη 16 Οκτωβρίου την παραίτηση του, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια δέκα ημέρες αργότερα, δηλαδή σήμερα (27 Οκτωβρίου).

Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.