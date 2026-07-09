Μικρή μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης, έντονα και διαδοχικά μπουρίνια έπληξαν αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, αναγκάζοντας τους περαστικούς και τους κατοίκους να αναζητήσουν εσπευσμένα καταφύγιο και να επιστρατεύσουν τις ομπρέλες τους για να προστατευτούν.

Η ξαφνική αυτή νεροποντή επιβεβαίωσε πλήρως τις σχετικές προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, οι οποίοι είχαν επισημάνει την έλευση μιας αστάθειας εξπρές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι βροχερές συνθήκες και η συννεφιά αναμένεται να διατηρηθούν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προτού τα φαινόμενα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν προς το βράδυ.

Δείτε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες:

Ο καιρός της Παρασκευής

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την Παρασκευή, έως το πρωί αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, στην Πελοπόννησο από 15 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα στον Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές πέριξ των Σποράδων της Χαλκιδικής και της Θάσου, θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον Νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.