Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον δημοτικό σύμβουλο Τρικκαίων Θωμά Μερτσιώτη πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί κύκλοι, καθώς η πρόσφατη ανάληψη της Αντιδημαρχίας Πολεοδομίας συνοδεύεται ήδη από μια σειρά κινήσεων που ενισχύουν την παρουσία του τόσο στα αυτοδιοικητικά όσο και στα δημόσια δρώμενα.

Η απόφαση του δημάρχου να του αναθέσει ένα από τα πλέον απαιτητικά χαρτοφυλάκια του Δήμου δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Πολεοδομία αποτελεί υπηρεσία με αυξημένες αρμοδιότητες και καθημερινή επαφή με τον πολίτη, γεγονός που απαιτεί διοικητική συνέπεια, αποτελεσματικό συντονισμό και συνεχή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την αυτοδιοικητική του πορεία, ο νεότερος σε ηλικία δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να διαμορφώσει ένα προφίλ συνέπειας και σταθερής παρουσίας, στοιχεία που φαίνεται πως συνεκτιμήθηκαν στην επιλογή του για τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Θωμάς Μερτσιώτης έδωσε το «παρών» στη δεξίωση που παρέθεσε η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και να φωτογραφηθεί μαζί της. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη συζήτησή τους απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί τα Τρίκαλα, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τη δυναμική της πόλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συνάντησή του με τον σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, Χρήστο Μαραφάτσο, με τον οποίο είχε εγκάρδια συνομιλία.

Τις στιγμές από την παρουσία του στη δεξίωση μοιράστηκε και ο ίδιος μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη βραδιά και τις συναντήσεις που είχε με προσωπικότητες της εκδήλωσης.

Πέρα από τον συμβολισμό της παρουσίας του στη συγκεκριμένη εκδήλωση, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η χρονική συγκυρία αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συμπίπτει με την ανάληψη ενός νευραλγικού χαρτοφυλακίου στον Δήμο Τρικκαίων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο Θωμάς Μερτσιώτης επιχειρεί να συνδυάσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα με μια περισσότερο εξωστρεφή δημόσια παρουσία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πλέον θα κριθεί στην πράξη το έργο του στη νέα του θέση. Συνεργάτες του αλλά και πρόσωπα που παρακολουθούν την αυτοδιοικητική του πορεία εκτιμούν ότι διαθέτει τη διάθεση και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις ευθύνες της Αντιδημαρχίας Πολεοδομίας.