Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03), στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας. Δεξαμενή αερίου έσπασε σε τυροκομείο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή.

Πρόκειται για μια παλαιά δεξαμενή, η οποία ήταν εκτός λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε ανάμεσα στο χωριό Λαζαρίνα και στο Μουζάκι. Αστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν, με το φόβο μην έχει εξαπλωθεί η διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ στο εργοστάσιο γαλακτοκομικών βρίσκεται και τεχνικός για να ελέγξει τη βλάβη.