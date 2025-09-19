Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, που επιτρέπει τη χρήση ΙΧ με οδηγό για αστική μεταφορά, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο των ταξί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιο Λυμπερόπουλο, η ΚΥΑ αυτή παραβιάζει το Σύνταγμα, καθώς καταργεί νόμο μέσω μιας υπουργικής απόφασης. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΑΤΑ ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επιδιώκοντας την ακύρωσή της.

Από την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, οι οδηγοί ταξί της Αττικής προχωρούν σε νέα 18ωρη απεργία, ξεκινώντας στις 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, προκειμένου να δώσουν βαρύτητα στη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το πρωί, (22/09).

Το κύριο αίτημα του κλάδου είναι η άμεση απόσυρση της επίμαχης ΚΥΑ, ενώ παράλληλα ζητούν την αναβολή της υποχρέωσης αντικατάστασης των οχημάτων με ηλεκτρικά, από το 2026 στο 2035, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γερμανίας. Επίσης, διεκδικούν την είσοδο των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, την καταπολέμηση της «πειρατείας» στον τομέα των μεταφορών και την αναθεώρηση της φορολογίας που αφορά τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, το ΣΑΤΑ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σχέδιο που απειλεί την επιβίωση του επαγγελματία ταξιτζή και εξυπηρετεί πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα, εις βάρος των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, κατηγορεί την κυβέρνηση για την στοχοποίηση του κλάδου από τα μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η εικόνα του «κλέφτη ταξιτζή» αφορά ελάχιστα περιστατικά και δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των επαγγελματιών.

Ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, ο ΣΑΤΑ επισημαίνει ότι οι ηλεκτρικοί ταξί είναι ακριβοί και μη κατάλληλοι για τις ανάγκες του επαγγελματικού κλάδου. Ενδεικτικά, μόνο 150 από τα περισσότερα από 13.700 ταξί που κυκλοφορούν στην Αθήνα είναι ηλεκτρικά, και οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων επιθυμούν την αναβολή της υποχρεωτικής αντικατάστασης των οχημάτων.

Η υποχρεωτική αντικατάσταση του στόλου από το 2026 έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφού πολλοί ταξιτζήδες θεωρούν τις ηλεκτρικές επιλογές ακατάλληλες για την εργασία τους και υπερβολικά ακριβές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαπλοκή και για την απόφαση να μην συναντήσει τους εκπροσώπους του κλάδου, παρά την πίεση από τους επαγγελματίες του τομέα.

Η απεργία του ΣΑΤΑ αποτελεί μόνο την αρχή των κινητοποιήσεων που αναμένονται, ενώ το συνδικάτο προειδοποιεί για ενδεχόμενη κλιμάκωση των αντιδράσεων αν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν.