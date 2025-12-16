Aναστάτωση προκλήθηκε στο Γ΄ Γενικό Λύκειο Αιγάλεω λόγω της προβολής αποσπάσματος από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με τίτλο The mirror black, στην αίθουσα διδασκαλίας, την ώρα του μαθήματος της έκθεσης.

Πρόκειται για μία δημοφιλή σειρά που προβάλλεται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά από το Netflix και «παντρεύει» πολλές φορές φανταστικά γεγονότα με την πραγματικότητα, ενώ πέρα από τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της τεχνολογίας, παρουσιάζει και κοινωνικές πτυχές της ζωής όλων μας.

Σύμφωνα όμως με μαρτυρίες μαθητριών και μαθητών, το κλίμα κάποια στιγμή μέσα στην τάξη έγινε εξαιρετικά άβολο, διότι κατά τη διάρκεια προβολής συγκεκριμένου επεισοδίου, τα παιδιά της Γ Λυκείου παρακολούθησαν και σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου και περιπτύξεις ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια.

Όπως μας εξήγησαν μιλώντας στη «Ζούγκλα», δεν είχε προηγηθεί καν κάποια συζήτηση για το περιεχόμενο της προβολής, ενώ μία συμμαθήτριά τους, που είναι μουσουλμάνα, αισθάνθηκε πολύ αμήχανα και επέλεξε να αποχωρήσει από τη διδακτική αίθουσα.

Στη συνέχεια, την ακολούθησαν και άλλοι συμμαθητές της, οι οποίοι δήλωσαν ενοχλημένοι και αγανακτισμένοι από το περιστατικό, θεωρώντας πολύ άστοχη την επιλογή της φιλολόγου τους, η οποία όπως όλα δείχνουν, δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.Σέρβο Σταμάτη ο οποίος ήταν πλήρως ενημερωμένος για το συμβάν.

Μας είπε λοιπόν εκ μέρους του Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από εννέα άτομα, «ότι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το νόμο και να προβάλλουν υλικό στις σχολικές αίθουσες, το οποίο έχει προβλεφθεί από το υπουργείο Παιδείας».

Στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε αυτός ο κανόνας και λόγω του προβληματισμού των μαθητριών και των μαθητών στην πλειοψηφία τους, το Σάββατο (20/12) θα συσκεφθούν τα μέλη του Συλλόγου και αφότου λάβουν υπόψη συνολικά τα γεγονότα, την άποψη του κάθε μέλους ξεχωριστά, τη γνώμη των γονέων και των παιδιών, θα αποφασίσουν για το επόμενο βήμα τους.

Η προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τη διευθύντρια του σχολείου δεν κατέστη εφικτή, σύμφωνα όμως με πηγές είναι ενοχλημένη από το περιστατικό ενώ δεν είχε καμία ενημέρωση για την προβολή του επεισοδίου και αιφνιδιάστηκε από τις αντιδράσεις των παιδιών.